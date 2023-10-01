Жена Мирошниченко ответила, планируют ли они усыновить еще одного ребенка и когда это произойдет

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко – Инна – откровенно призналась, что их семья хочет забрать из детдома еще одного ребенка – девочку.

Избранница шоумена признался, что уже сейчас готова начать процесс усыновления, тем более дочь Мия мечтает о сестренке. Однако пока это сложно сделать. Дело в том, что супругам снова нужно обязательно посещать курсы, даже несмотря на то, что несколько месяцев назад они их полностью прошли.

Тимур Мирошниченко с семьей / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Пока что Тимур и Ирина не могут ходить на постоянной основе на курсы. Мирошниченко часто ездит в командировки, так что не пропускать лекции ему не удастся.

"Я бы уже искала, правда. Мия очень просит еще о сестренке. Но я представляю, что надо снова собирать документы, ждать школу, ходить на учебу, которую нельзя пропускать, а у мужа сейчас и без того много работы. Он точно не сможет быть привязанным к Киеву и отдавать учебе один день в неделю. Так как-то не спешу. Закон не предусматривает сокращенную программу для тех, кто эти курсы слушал несколько месяцев назад", — поделилась Инна.

Семья Тимура Мирошниченко хочет усыновить еще одного ребенка / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Отметим, Тимур Мирошниченко вместе с женой летом усыновил мальчика из детдома. Марсель уже живет с родителями и братом с сестрой. Однако супруги Мирошниченко еще хотят подарить семью девочке.

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