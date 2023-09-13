Жена Мирошниченко озвучила порок 2-летнего сына из детдома, из-за которого от него все отказались

Жена ведущего "ЖВЛ" Тимура Мирошниченко Инна рассказала подписчикам в Instagram о пороке, с которым родился их приемный сын Марсель.

По словам Инны, у 2-летнего мальчика врожденный дефект передней брюшной стенки, который называется гастрошизис. Как только малыш появился на свет, его прооперировали. Жена Мирошниченко отметила, что это крайне редкий порок и случается он один случай на 10-30 тысяч беременностей:

"Поняла, почему все в очереди отказались от него. Потому что, наверное, тоже разбирались. Так только мы такие: "Ребенок есть? Берем! Потом будем разбираться", – добавила Инна.

Приемный сын Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Она также предположила, что вероятно врачи, которые делали операцию Марселю, до этого встречали такой порок только в научной литературе:

"Но сделали все как можно лучше. Бесплатно (несмотря на дорогие реанимационные мероприятия). Относительно ребенка, который никому не был интересен. Хочу найти всех врачей, медицинских братьев/сестер, весь персонал, которому мы обязаны жизнью сына, и обнять крепко-крепко", – написала Инна Мирошниченко.

Приемный сын Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, ранее Инна Мирошниченко рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время воспитания сына из детдома.

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