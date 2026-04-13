Жена Мирошниченко похвасталась весомыми достижениями 10-летней приемной дочери на Бали

Тимур и Инна Мирошниченко с дочерью Ангелиной / © instagram.com/_inna_mi_

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - похвасталась весомыми достижениями 10-летней приемной дочери.

Избранница шоумена вместе с детьми провела длительный отпуск на Бали. Инна Мирошниченко в Instagram вспоминает, что первые их семейные путешествия давались дочери Ангелине тяжело. Девочка много спала, ни с кем не общалась, ничего не ела. Однако адвокат все же решила рискнуть и поехать на Бали на два месяца. Жена Мирошниченко уверяет, что совсем об этом не пожалела, ведь Ангелина достигла значительных успехов.

Дочь супругов научилась плавать, свободно вести себя в воде. Это помогло девочке стать более уверенной, у нее даже выровнялась осанка. Кроме того, дочь супругов подросла, набрала вес и в целом перешла в подростковый период. В общем, на фоне отдыха Ангелина стала более ответственной, самостоятельной и повзрослела.

"Это казалось невозможным с ее координацией, но Ангелина сама научилась плавать, нырять на дно бассейна, делать сальто в воде и многое другое. Почему казалось невозможным? Потому что ее тело всегда сильно напряжено и в нем очень много паники. Плавание - это о доверии, расслаблении. Первые разы шла на дно, но постепенно отпустила все и поплыла. Благодаря этому раскрылись плечи, спина, выровнялась осанка. За это время выросла на несколько сантиметров. Набрала пару кг, что для нас казалось невозможным. Стала взрослее, ответственнее, самостоятельнее", - делится адвокат.

Инна Мирошниченко отметила, что совсем не пожалела, что приняла решение на длительное время поехать на Бали, хотя это и нанесло ущерб учебе. Однако она убеждена, что развитие важнее. Конечно, на отдыхе были не только положительные моменты, но и слезы, срывы, уныние и страх за будущее. Однако об этом адвокат не планирует подробно рассказывать, ведь все сложности она оставляет в кругу близких.

