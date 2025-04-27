Жена Мирошниченко показала новую прическу 9-летней приемной дочери, которая кардинально ее изменила

Инна и Тимур Мирошниченко и их дочь Ангелина / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко, блогер и бизнесвумен Инна похвасталась новой прической старшей дочери.

В своем фотоблоге Инна поделилась кадрами из парикмахерской, где 9-летняя Ангелина готовится к переменам. По словам многодетной мамы, дочь долгое время хотела решиться на новую стрижку. И, наконец, ее уговоры сработали. Так что в итоге получился короткий боб.

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

После завершения стрижки счастливая Ангелина поделилась впечатлениями и похвасталась новым амплуа. Девочка говорит, что очень довольна своим перевоплощением.

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"Уговорила меня сделать короткий боб. Пошли вдвоем на девичьи болтовни. Такая она красивая", — восхитила Инна.

Также жена ведущего показала троих подросших детей и как они играют дома. В частности, Ангелина с новой прической попозировала возле двух младших братьев на кровати. Вместе они проводили время за играми в планшете.

Дети Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

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