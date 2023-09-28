Жена Мирошниченко показала щемящее до слез фото приемного сына с сайта Минсоцполитики: "Таким мы его увидели"

Также Инна показала, как мальчик изменился с тех пор, как они взяли его в семью.

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна впервые обнародовала фото их приемного сына Марселя с сайта Минсоцполитики.

Как ранее рассказывала Инна, она увидела анкету мальчика именно на сайте госоргана и тогда, не колеблясь, приняла решение ехать за малышом в детдом в Житомире.

На странице в Instagram супруги Мирошниченко обнародовали то же фото, которое они увидели на сайте министерства с Марселем. Как рассказала Инна, это единственная фотография сына, сделанная в его первый год жизни до усыновления:

"Таким мы увидели его на сайте Минсоцполитики. Я тогда еще подумала: "Ну, не красавчик, и что? Но такой несчастный, просит о помощи". И смотрю теперь на этого краша", – рассказала жена Мирошниченко.

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Также Инна показала, как с тех пор, как они усыновили Марселя, мальчик заметно изменился:

"Марсель ПОСЛЕ VS. Марсель ДО. Таким мы увидели его впервые. Это единственное фото, которое имеет Марсель за 1 г 10 мес жизни. Но оно лучше всего иллюстрирует, что каждому ребенку нужна семья", – подписали фото супруги Мирошниченко.

Таким Тимур и Инна Мирошниченко увидели Марселя на сайте Минсоцполитики / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Таким Марсель стал после того, как попал в семью Мирошниченко. / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, ранее Тимур и Инна Мирошниченко впервые показали видео, снятое в детдоме в Житомире вместе с приемным сыном. Также Инна рассказала некоторые подробности о биологической маме Марселя.

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