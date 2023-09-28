Жена Мирошниченко показала щемящее до слез фото приемного сына с сайта Минсоцполитики: "Таким мы его увидели"

Также Инна показала, как мальчик изменился с тех пор, как они взяли его в семью.
Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна впервые обнародовала фото их приемного сына Марселя с сайта Минсоцполитики.
Как ранее рассказывала Инна, она увидела анкету мальчика именно на сайте госоргана и тогда, не колеблясь, приняла решение ехать за малышом в детдом в Житомире.
На странице в Instagram супруги Мирошниченко обнародовали то же фото, которое они увидели на сайте министерства с Марселем. Как рассказала Инна, это единственная фотография сына, сделанная в его первый год жизни до усыновления:
"Таким мы увидели его на сайте Минсоцполитики. Я тогда еще подумала: "Ну, не красавчик, и что? Но такой несчастный, просит о помощи". И смотрю теперь на этого краша", – рассказала жена Мирошниченко.
Также Инна показала, как с тех пор, как они усыновили Марселя, мальчик заметно изменился:
"Марсель ПОСЛЕ VS. Марсель ДО. Таким мы увидели его впервые. Это единственное фото, которое имеет Марсель за 1 г 10 мес жизни. Но оно лучше всего иллюстрирует, что каждому ребенку нужна семья", – подписали фото супруги Мирошниченко.
Напомним, ранее Тимур и Инна Мирошниченко впервые показали видео, снятое в детдоме в Житомире вместе с приемным сыном. Также Инна рассказала некоторые подробности о биологической маме Марселя.
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