Жена Мирошниченко покрасила волосы 8-летней дочери в яркий цвет: "Сбывшаяся мечта"

Жена ведущего Тимура Мирошниченко – Инна – похвасталась кардинально новым образом их приемной 8-летней дочери.

В общем, избранница шоумена осуществила мечту Ангелины. Как оказалось, девочка хотела покрасить свои волосы в розовый цвет. Инна не стала запрещать это, а наоборот – помогла. Правда, образ девочке изменили не краской, а тинтом, который вскоре смоется.

"Плюс одна сбывшаяся мечта. Когда Ангелина узнала, что этот тинт смывается, то решила никогда больше не мыть голову", — пошутила Инна.

Приемная дочь Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко также поделилась, что в розовый цвет окрашены не только волосы Ангелины, но и ванна, полотенца, часы и много чего другого. Впрочем, избранница ведущего считает, что это вообще не имеет значения, ведь главное, что дочь чувствует себя счастливой.

"Кто-то очень хотел розовые волосы! Поэтому теперь розовая я, ванна, полотенца, часы и еще куча всего. Но ребенок самый счастливый", — отметила Инна.

Приемная дочь Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко рассказывала, как их дети ладят между собой. Избранница шоумена откровенно призналась, что ревность таки присутствует, впрочем они с мужем научились справляться с этим.

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