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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Жена Мирошниченко посветила подтянутой фигурой в купальнике и ошеломила шпагатом на фоне гор

Инна Мирошниченко сейчас находится на западе Украины, куда она отправилась с группой девушек проводить ретрит. Некоторыми кадрами оттуда она уже успела поделиться.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Инна Мирошниченко

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Жена ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - в купальнике продемонстрировала стройную фигуру и просто ошеломила растяжкой.

Сейчас избранница шоумена находится на западе Украины. Туда Инна отправилась с другими девушками, чтобы провести ретрит. Оттуда Мирошниченко уже успела поделиться несколькими кадрами, среди которых были и довольно пикантные.

В частности, Инна показалась в черном купальнике возле бассейна, который расположен под открытым небом на фоне гор. Адвокат засветила свою очень стройную и подтянутую фигуру. К слову, это результат ежедневных тренировок Мирошниченко.

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Но кроме этого, жена ведущего продемонстрировала свою просто невероятную растяжку. В частности, на фоне гор Инна сделала шпагат.

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно певица Екатерина Бужинская наделала фото в купальнике у бассейна. Исполнительница показала, как отдыхала в Одессе.

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