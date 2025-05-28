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Жена Мирошниченко посветила подтянутой фигурой в купальнике и ошеломила шпагатом на фоне гор
Инна Мирошниченко сейчас находится на западе Украины, куда она отправилась с группой девушек проводить ретрит. Некоторыми кадрами оттуда она уже успела поделиться.
Жена ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - в купальнике продемонстрировала стройную фигуру и просто ошеломила растяжкой.
Сейчас избранница шоумена находится на западе Украины. Туда Инна отправилась с другими девушками, чтобы провести ретрит. Оттуда Мирошниченко уже успела поделиться несколькими кадрами, среди которых были и довольно пикантные.
В частности, Инна показалась в черном купальнике возле бассейна, который расположен под открытым небом на фоне гор. Адвокат засветила свою очень стройную и подтянутую фигуру. К слову, это результат ежедневных тренировок Мирошниченко.
Но кроме этого, жена ведущего продемонстрировала свою просто невероятную растяжку. В частности, на фоне гор Инна сделала шпагат.
Напомним, недавно певица Екатерина Бужинская наделала фото в купальнике у бассейна. Исполнительница показала, как отдыхала в Одессе.