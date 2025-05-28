Жена Мирошниченко посветила подтянутой фигурой в купальнике и ошеломила шпагатом на фоне гор

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - в купальнике продемонстрировала стройную фигуру и просто ошеломила растяжкой.

Сейчас избранница шоумена находится на западе Украины. Туда Инна отправилась с другими девушками, чтобы провести ретрит. Оттуда Мирошниченко уже успела поделиться несколькими кадрами, среди которых были и довольно пикантные.

В частности, Инна показалась в черном купальнике возле бассейна, который расположен под открытым небом на фоне гор. Адвокат засветила свою очень стройную и подтянутую фигуру. К слову, это результат ежедневных тренировок Мирошниченко.

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Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Но кроме этого, жена ведущего продемонстрировала свою просто невероятную растяжку. В частности, на фоне гор Инна сделала шпагат.

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно певица Екатерина Бужинская наделала фото в купальнике у бассейна. Исполнительница показала, как отдыхала в Одессе.