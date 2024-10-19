Жена Мирошниченко призналась, как разрешает конфликты между четырьмя детьми в семье: "Буря эмоций"

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной посетили студию шоу "Ранок. Марафон" в полном составе.

Супруги поделились аспектами воспитания сразу четырех детей. В частности, Инна ответила на частый вопрос об адаптации двух усыновленных Марселя и Ангелины и биологических Марко и Мии. Жена Мирошниченко говорит, что между детьми царит любовь, но порой ссор между братьями и сестрами не избежать. Инна добавляет, что в таких случаях она почти не вмешивается, но при необходимости помогает все сделать здоровым разговором.

"У детей нет разделения. Если ты им не разъясняешь с детства, что есть биологические дети, а есть усыновленые, а просто говоришь, что есть мальчики и девочки, блондины и брюнеты, то для них это норма. Они все – братья и сестры. И если каждого из них спросить, то они не будут понимать, чем отличается связь Маркуси и Мии от, например, Ангелины и Маркуси. Среди них царит любовь, они уважают друг друга, но это не значит, что они не дерутся. Я вмешиваюсь только тогда, когда это несет угрозу. Они должны сами урегулировывать конфликты. Иначе, как мы должны пускать детей в социум. В большинстве случаев нет нужды вмешиваться. Девушки ссорятся и потом, когда они вдвоем приходят плакаться, мы можем разобраться", - объяснила Инна Мирошниченко.

Инна Мирошниченко с дочерьми / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Однако многодетная мама не скрывает, что иногда может сорваться из-за усталости. Но тогда быстро признает свою ошибку и просит прощения. По мнению Инны, это также способствует осознанию детей, что у каждого человека есть разные состояния.

"Бывают моменты, когда ты срываешься и не выдерживаешь. Но ты понимаешь, что пересек границу и нужно было остановиться в шаге от. И тогда ты садишься и разговариваешь, как со взрослым человеком, объясняя, что я тоже человек и могу кричать или злиться. По моему мнению, когда дети видят родителей в разных состояниях, это дает понимание, что происходящее со мной это окей. У ребенка буря эмоций, особенно во время адаптации. больше дистанции между тобой и ребенком. И когда он видит, что все вокруг улыбающиеся ходят, это больше дистанции между тобой и ребенком. Я сажусь и говорю, что мне тяжело, я устала, разозлилась и сорвалась, прости меня", - призналась жена ведущего.

Дети Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Напомним, недавно Инна Мирошниченко отметила 37-летие. Бизнесвумен наедине отправилась в интересное путешествие наедине и показала, как время без детей и мужа провела.

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