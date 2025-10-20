Жена Мирошниченко раскрыла, как им со звездой удается избегать измен и недоверия в браке

Тимур и Инна Мирошниченко

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко — адвокат Инна — откровенно рассказала о своем отношении к изменам в отношениях.

Инна призналась, что среди их знакомых есть супруги, которые практикуют открытые отношения. Однако сама она и Тимур к такому формату не готовы. Супруги не осуждают чужие выборы, однако считают, что супружеская верность - это основа уважения в паре.

Более того, по словам Инны, в их браке измен никогда не было. Она уверена, что измена - это прежде всего неуважение к самому себе. Если же в отношениях наступает сложный период или появляются сомнения, лучше откровенно поговорить с партнером, а не искать утешения на стороне.

"Я не могу изменить своему мужу, потому что я его выбрала. Если я пробую на одну ночь другого мужчину, то это означает, что я допускаю, что выбрала не одного-единственного и не самого лучшего. Это неуважение к себе и своему выбору", — объяснила Мирошниченко в видео Марины Аристовой.

По ее словам, честность и доверие — самое важное в отношениях. Именно поэтому пара старается решать любые проблемы открыто, без лжи и сокрытия.

