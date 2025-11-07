Жена Мирошниченко рассекретила, как их дети зарабатывают собственные средства и на что тратят

Инна Мирошниченко с детьми / © instagram.com/_inna_mi_

Жена ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - рассекретила, как их дети зарабатывают собственные средства.

Возможность подзаработать выпала для 7-летней Мии и 5-летнего Марко. Детей Мирошниченко позвали принять участие в рекламных съемках, а те согласились. Конечно, за работу им заплатили гонорар. Как говорит Инна Мирошниченко, Мия и Марко были очень сильно счастливыми, поскольку после съемок они поехали тратить заработанное.

"Дети участвовали в рекламных съемках. Сами, без нас. Я просто сопровождала. За работу заплатили гонорар. Они еще так никогда не ждали возможности посниматься, потому что потом мы поехали тратить заработанное. Такими счастливыми они еще не были", - говорит адвокат.

Дети Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Семейство после съемок отправилось в магазин игрушек. Инна признается, что ей было очень интересно наблюдать за тем, как дети распоряжаются средствами. В частности, они взвешивали все за и против, что приобрести, а также не забыли о подарках для сестры Ангелины и брата Марселя.

"Я вот свои первые деньги заработала в 16, а не в 5. Но было интересно смотреть, как они считают, распоряжаются, взвешивают, что купить - одно большое или много маленьких. Закладывают в бюджет подарки Марселю и Ангелине", - поделилась адвокат.

Дети Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Отметим, Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают четырех детей, двоих из которых они усыновили. Недавно адвокат рассказала, как нашла биологическую маму приемного сына.