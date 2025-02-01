Жена Мирошниченко рассказала о серьезных проблемах со зрением у дочери и о сложном лечении

Жена ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко рассказала о серьезных проблемах со зрением у приемной дочери и как со сложностями проходит лечение.

Инна Мирошниченко поделилась, что когда Ангелина начала жить в их семье, они сразу обнаружили, что у нее серьезные проблемы со зрением. Девочка видит всего лишь на 20%. Поэтому Мирошниченко сразу же начали лечение. Однако, к сожалению, столкнулись с проблемой. Как говорит Инна, врачи не могли установить причину, почему у Ангелины плохое зрение. Медики делали кучу обследований, назначали лечение, которое не помогало. Мирошниченко говорит, что это все потому, что в стране есть нехватка специалистов, у которые есть опыт работы с детьми из заведений.

"Мы уже полгода обходили все офтальмологические клиники Киева. И никто не мог сказать: "Мы не знаем, почему такое зрение. Впервые такое видим. И просто назначали обследование и лечение, которые не были нужны, которые не помогали и которые делали хуже. Потому что ребенка оценивали через призму нормы. Но институциональный уход и жизнь до этого, генетика оказывают очень существенное влияние. Если у врача нет опыта работы с такими детьми, он часто не только не помогает, но и вредит", – говорит Инна.

Однако у Мирошниченко появилась надежда, что зрение у дочери возможно восстановить. Они нашли врача в Ивано-Франковске, которая сразу обнаружила все дефекты. Ангелина начинает лечение, которое должно ей помочь. Инна Мирошниченко делится, что 100% гарантий нет, однако надежда на восстановление зрения есть.

"Мы обнаружили, что Ангелина может видеть! Мы нашли все дефекты и четкий план, что делать. Сложностей много. Гарантии, что зрение восстановится, нет. Но мы хотя бы больше не делаем что-либо, что нам не было нужно. И все потому, что у врача есть опыт работы с детьми из интернатов. Ведь у детей в заведениях +/- похожее прошлое. Она просто знала, где искать, как смотреть", – поделилась избранница ведущего.

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко с серьезной травмой попала в больницу. Инна порезалась, что пришлось зашивать рану.

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