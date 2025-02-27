Жена Мирошниченко рассказала о сложностях с приемной дочерью: "Много стресса, сейчас рыдаю"

Жена ведущего Тимура Мирошниченко откровенно рассказала о сложностях с приемной дочерью.

Адвокат Инна в своем Instagram поделилась, что Ангелине тяжело дается образовательный процесс. Супруги пытаются сделать все возможное, чтобы помочь доченьке. В частности, девочка ходит на дополнительные занятия, однако ничего пока не дает результатов. Инна говорит, что ей очень больно. Жена ведущего мечтала, чтобы Ангелина ходила в школу, проводила время с одногодками. Тем не менее, супругам придется выбрать другой путь, чтобы дать образование дочери.

"Вчера (26 февраля — прим. ред.) было много стресса, всю ночь ужасно спала. Сейчас рыдаю. Очень много вызовов с Ангелиной. Образовательный процесс не дается. Никак. Ничего...Уже нет часов в неделе, куда бы ставить дополнительные занятия. И очень давит время, которого нет. Что ей уже 9. Мы так мечтали о счастливом детстве, где она играет с одногодками, ходит в школу, хотя бы как-то, но учится...Но, похоже, что это не наш путь", — поделилась Инна.

Инна Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Жена Тимура Мирошниченко обратилась к подписчикам за советом. Она поинтересовалась, есть ли среди них те, у кого есть дети с нарушением интеллектуального развития. Адвокат попросила дать советы, что в такой ситуации может помочь и есть ли в Киеве специальные школы, которые помогут с образованием.

"Девочки, у кого есть детки с нарушениями интеллектуального развития. Подскажите, что вам помогло? Может, есть хорошие спецшколы в Киеве? Где действительно работают с детьми, а не изолируют их от социума. Речь идет не о педагогической запущенности, поэтому просто педагоги не подходят. Нужны те, у кого есть опыт работы с детьми с нейроотличиями", — обратилась к подписчикам Инна.

Инна Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко довела до слез словами дочери, которая восемь лет жила в детдоме. Инна рассказала о состоянии Ангелины.

Читайте также: