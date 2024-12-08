Жена Мирошниченко рассказала о сложностях в воспитании четырех маленьких детей

Жена украинского телеведущего Тимура Мирошниченко поделилась, как справляется с воспитанием четырех детей.

Супруги являются родителями маленьких сыновей Марко и Марселя и дочерей Мии и Ангелины. Как призналась адвокат Инна Мирошниченко, сложнее всего ей далось первое материнство. Хотя Мия не была сложным ребенком, однако, по словам избранницы ведущего, именно она была той мамой, которая все "усложняет".

Сейчас Инне не так тяжело дается воспитание четырех детей. Мирошниченко убеждена, что это именно потому, что она по-другому отнеслась к материнству.

"Мне было гораздо труднее тогда с одним ребенком, чем сейчас с четырьмя. Поэтому все преимущественно зависит от нашего отношения к ситуации. Мия не была сложным ребенком. Я была мамой, которая постоянно усложняла", — поделилась жена ведущего.

Дети Тимура и Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Отметим, Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают четырех детей, двоих из которых они усыновили. Супруги являются родителями для 3-летнего Марселя, 4-летнего Марко, 6-летней Мии и 9-летней Ангелины.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко отдыхала на Бали. Там с ней случился досадный инцидент. Жена ведущего попала в ДТП и раскрыла подробности.

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