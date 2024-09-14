Жена Мирошниченко рассказала об операциях 3-летнего сына и его врожденном пороке: "Органы выпадали"

Жена ведущего Тимура Мирошниченко – Инна – рассказала о состоянии здоровья их 3-летнего сына Марселя, которого они усыновили прошлым летом.

Так, ранее Инна уже делилась, что Марсель имеет врожденный порок – отсутствие прямых мышц живота. Тогда же при рождении мальчику была проведена операция, чтобы органы, которые были снаружи, сложить анатомически правильно внутри.

"Марсель родился без прямых мышц живота. Это следствие гастрошизиса, врожденного дефекта. Все его органы при рождении выпадали наружу. Их сложили и зашили кожу. Весь год, что он с нами, мы собирали мнения врачей. Все они сходились на том, что ничего не делать с этим небезопасно. Мышцы держат органы. При отсутствии мышц органы не на своих местах, это может привести к серьезным нарушениям. Их еще и сложили во время той операции в первые часы жизни не так, как должно быть анатомически. Поэтому Марсель всегда был пузатиком", - рассказала Инна в Instagram.

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

По словам жены знаменитости, врачи единственным выходом называют операцию Марселя по установке специальной сетки, которая должна скорректировать изъян. Впрочем, малыш постоянно растет, так что операции по замене сетки в таком случае придется проводить регулярно. Впрочем, звездные супруги решились отложить это решение и увидели настоящее чудо. В частности, после адаптации Марсель стал очень активным и таким образом накачал себе нужные мышцы живота, которые теперь держат его внутренние органы.

"Но что именно надо делать, никто точно не знал. Ставить под кожу сетку и каждые два года менять, потому что тело растет. Срывать приросшую в ткани сетку и ставить новую… Или ходить круглосуточно в бандаже, пока тело не вырастет полностью, и ставить потом. И только наши родительские сердца чувствовали, что для Марселя есть другой выход. Так сложилось, что Марсель гиперактивен. Для других родителей это проблема, а для нас – решение. Из-за этого трудно идет развитие, в том числе речевое. Потому что все связано. Его непоседливость накачала ему пресс. Точнее те тонкие мышцы, которые есть у нас под прямыми мышцами живота (и единственные у Марселя). Они и держат все тело. Там есть грыжи и много. Но все органы стоят на своих местах. Как это работает и как мозг знает, что нервной системе этого мальчика нужно немного выйти из строя, чтобы прокачать тело до другого уровня, я не знаю. Но знаю, что это и есть другое решение. Природа гораздо умнее нас. Тело умнее, чем мы думаем. Тело способно иногда удивительные вещи", - пояснила блогерша.

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Приемный сын Тимура и Инны Мирошниченко Марсель / Фото: instagram.com/_inna_mi_

В итоге Инна отметила, что после консультации с врачами Марселя ждут другие запланированные операции, а что касается установки сетки, то они пока откладывают этот вопрос.

"Мы пока откладываем вопросы операции с сеткой! Уже подтверждено врачами. Марсель все держит под контролем. Марселя ждут другие плановые операции. Уже в этом месяце. Но по сравнению с сеткой это мелочи. И мы с ними справимся!", — подчеркнула Инна Мирошниченко.

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко с супругой Инной побывал на Саммите первых леди и джентльменов в Киеве. Так, на событиях супруги встретились со звездой Голливуда Майклом Дугласом и его сыном и похвастались общим фото.

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