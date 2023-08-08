Жена Мирошниченко растрогала историей, как 3-летний сын отреагировал на появление младшего братика

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко – Инна – растрогала историей, как их 3-летний сын отреагировал на появление младшего братика.

По словам возлюбленной шоумена, Марко всегда хотел, чтобы у него был братик. 3-летний мальчик считал, что Марсель с ним будет играть. Однако брат оказался к игрушкам безразличным, ведь ему нужно время на адаптацию к его новой семье.

"Марко очень хотел брата, не сестру. Но в воображении Марка брат — это играющий с ним мальчик. Желательно не плачет, не забирает его вещи, ну и в целом никоим образом не нарушает его границ. Но появился Марсель. К игрушкам равнодушен. К играм тоже. К людям в целом тоже безразличен. Лишь время от времени ему нужна мама. Та самая, которая нужна и Марку", — призналась Инна.

Сыновья Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Жена Мирошниченко поделилась, что сначала Марк был напряжен, поэтому она пыталась уделять ему больше внимания, чтобы показать, что братик не ворует его время. 3-летний сын супругов быстро привык, что с ними теперь живет Марсель. Марко говорит, что любит брата и постоянного его обнимает.

"Первые дни Маркусь был напряжен. Поэтому я была рядом с ним, чтобы показать, что Марсель не ворует их время. Дети как раз не ходили в садик. Для Марселя и крошка внимания — это целая вселенная. А для Марка все, что меньше чем было, — это трагедия. Но он очень быстро привык. Говорит, как любит, обнимает брата (он сопротивляется, но Марка это не смущает).На днях из садика написали, что когда спросили Маркуся, кому бы он подарил шарики радостей, он ответил "маленькому братику Марселю". Это растрогало меня до слез!" – вспомнила Инна.

Сыновья Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

По словам жены Мирошниченко, она даже не надеялась, что Марк так легко отреагирует на появление еще одного ребенка в их семье. Инна думала, что сын будет ревновать их к Марселю. Однако этого не произошло.

"Я даже не надеялась, что Марк так легко и быстро примет эти изменения! У него было полное право ревновать и не хотеть делить пространство или нас с кем-то еще. Но он выбрал другой вариант. Взрослый, глубокий и наполненный любви. Чем уже в какой раз переубедил меня, что все мы должны были пройти этот путь, чтобы стать еще более счастливыми", — добавила Инна.

Сыновья Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

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