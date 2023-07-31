Жена Мирошниченко растрогала первым знакомством с приемным сыном: "Можно заплакать от счастья"

Жена телеведущего Тимура Мирошниченко – Инна – рассказала о первой трогательной встрече с маленьким сыном, которого они забрали из детдома.

В Instagram возлюбленная шоумена поделилась, что их знакомство с мальчиком состоялось в присутствии юриста, врача, работника соцслужбы и воспитателя. Они должны определить, возник ли у Мирошниченко контакт с ребенком и смогут ли они стать его приемными родителями. Инна вспомнила, что мальчик был совсем маленьким и напуганным, он не понимал, что происходит, и хотел плакать. Однако ведущий с женой успокаивали его.

"Он был такой маленький...70 см. Напуганный. Кто все эти люди? Я сажусь на пол и говорю: "Иди ко мне". И он ушел...На этом моменте можно заплакать от счастья. Но смысл в том, что он не умеет говорить "нет" взрослым (не умел!). Просто выполняет все, что скажут... Он хотел плакать, а мы пытались отвлечь. Выйти нельзя, игрушек нет, сесть негде. Все смотрят. Потому что все эти люди должны были составить акт о том, состоялся ли контакт между нами и ребенком", — рассказала Инна.

Семья Тимура Мирошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Супруга Мирошниченко поделилась, что им давалось 10 дней, в течение которых они могли каждый день ездить к ребенку, сделать полное медицинское обследование и уже потом принять решение по усыновлению. Однако Инна с Тимуром еще во время первой встречи с мальчиком поняли, что это сын их.

"Теоретически нам дается 10 дней, в течение которых мы можем каждый день видеться с ребенком и принимать решения. Мы также имеем право сделать полное медицинское обследование. Но мы вышли из детдома, сели в машину и написали моей маме: "Скажи детям, что мы нашли брата!" – растрогала Инна.

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