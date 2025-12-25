Жена Мирошниченко растрогала значительным достижением приемного сына: "Рождественское чудо"

Инна Мирошниченко с приемным сыном / © instagram.com/_inna_mi_

Жена ведущего «ЖВЛ представляет» Тимура Мирошниченко — адвокат Инна — растрогала весомым скачком в развитии сына Марселя накануне Рождества.

Так, четырехлетний приемный сын звезд впервые выучил новогодний стишок. Выступление должно было состояться в саду, однако из-за болезни Марселя праздник пришлось пропустить. Но это не помешало маленькому герою продемонстрировать свои умения дома — прямо возле елки. Для Инны этот момент стал особенно ценным, ведь еще не так давно в возможности мальчика верили далеко не все.

В своей публикации в Instagram жена шоумена откровенно призналась, что путь Марселя был непростым после детского дома и сопровождался сомнениями со стороны окружающих, но не у них в семье. И вера и семейная любовь сделали свое — мальчик стремительно развивается и дарит рождественское чудо.

«Первый стишок оставлю здесь! Когда-то нам говорили, что ты вряд ли заговоришь. Потом — что ты не сможешь учиться. „Сложный случай“, „зачем вам это надо?“. Я мечтала рыдать на твоем первом празднике в саду — он должен был быть завтра. Но ты заболел. Поэтому я читаю сообщения от воспитателей, как старательно ты готовился на репетициях, и представляю, что это мой индивидуальный концерт. Мое рождественское чудо», — трогательно написала Инна.

