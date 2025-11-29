Жена Мирошниченко растрогала значительными достижениями в учебе 10-летней приемной дочери

Тимур и Инна Мирошниченко и их дочь / © instagram.com/_inna_mi_

Реклама

Жена ведущего "ЖВЛ представляет" Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - растрогала значительными достижениями в учебе 10-летней приемной дочери.

Ангелине достаточно нелегко было осваивать школьные предметы. Девочка несколько раз оставалась в первом классе. Инна Мирошниченко настойчиво занимается с дочкой. Чтобы Ангелина училась, они придумали ей мотивацию. Родители пообещали купить девочке телефон, если та научится писать, читать и считать. Как оказалось, это был замечательный стимул. Инна Мирошниченко была убеждена, что у дочери нескоро появится телефон. Однако она уже выполнила свою сторону договоренности. Итак, теперь у Ангелины есть собственный телефон, правда, пользоваться им разрешено не более, чем 10 минут в день.

"Когда-то мы договорились с Ангелиной, что когда она научится писать, читать и считать, то у нее будет телефон. Это была крутая мотивация, но я была убеждена, что это произойдет очень нескоро. Как вы видите, Ангелина смогла. У нее значительные успехи в учебе! Обещали - выполняем. Правда, только 10 минут в день, но ребенок и этому рад. А вообще мы ею очень гордимся! Вы не представляете, сколько труда эта маленькая девочка вкладывает в то, чтобы достигать успеха!" - говорит адвокат.

Реклама

Старшая дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Жена Мирошниченко говорит, что они очень сильно гордятся успехами Ангелины, ведь еще в недавнем прошлом их уверяли, что она не сможет овладеть школьными предметами. Однако девочка доказывает родителям, что все возможно.

"А когда-то нам говорили, что она никогда не сможет учиться в общеобразовательной школе. Ну, мы же не из тех, кто слушает негативные прогнозы. До этого нам говорили, что Марсель вряд ли будет говорить и нормально ходить", - вспоминает Мирошниченко.

Старшая дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно тренерша Анита Луценко удивила талантом 9-летней дочери. Спортсменка рассекретила увлечение Мии.