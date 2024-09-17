Жена Мирошниченко шокировала, что в суде присяжная отказала ей в усыновлении второго ребенка

Жена ведущего Тимура Мирошниченко – Инна – рассказала, как в суде одна с присяжных выступила против усыновления ею второго ребенка.

17 сентября Мирошниченко отправились в суд. Там состоялось рассмотрение дела об усыновлении Иной Мирошниченко второго ребенка – дочери Ангелины. Как призналась избранница шоумена, она очень сильно нервничала. Дело в том, что одна из присяжных выступила против усыновления.

"Это мы в суде. В День усыновления слушаем дело об усыновлении мной Ангелины. У меня такое впервые в жизни (шок в суде). Присяжная против удовлетворения заявления. Женщина потрепала нервы знатно… Заявление слушается судом в составе председательствующего судьи и двоих присяжных. То есть должно быть хотя бы два голоса за. Тогда все будет хорошо. Суд удалился в совещательную комнату", - поделилась Инна.

Инна Мирошниченко в суде / Фото: instagram.com/_inna_mi_

В конце концов, после совещания, судья принял решение. Суд удовлетворил дело об усыновлении. Теперь Ангелина стала официально дочерью супругов и имеет фамилию Мирошниченко и отчество Тимуровна.

Тимур Мирошниченко с женой и дочерью / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Ангелина пошла в школу. Тимур Мирошниченко объяснил, почему приемная дочь в 8 лет попала в первый класс, и рассказал об ее успехах.

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