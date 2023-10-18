Жена Мирошниченко шокировала, как изменился 2-летний Марсель после детского дома

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко Инна поделилась новыми трогательными фото с приемным 2-летним сыном Марселем.

Фотографии, где мальчик счастливо улыбается на руках родителей, были сделаны возле Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, где Марселя на днях покрестили.

На странице в Instagram Инна Мирошниченко также поделилась фото с приемным сыном, которое они с мужем сделали в первый день знакомства с мальчиком в детдоме. Между этими фотографиями разница в четыре месяца. Впрочем, на них заметно, как за этот короткий промежуток времени мальчик изменился:

Жена Мирошниченко показала первое фото приемного сына, которое они сделали в детдоме

Тимур Мирошниченко с женой и приемным сыном сейчас

"Мы сейчас VS. мы в первый день знакомства. Эту фотку мы сделали исподтишка 9 июня в день знакомства, потому что фоткать на самом деле не очень разрешено. Но мы понимали, что мы отныне вместе на всю жизнь, поэтому очень хотели сделать это фото, наши первые минуты вместе. Мы виделись тогда всего минут 30-40. Встреча была не легкая, потому что вокруг толпа взрослых (такая процедура), он испугался. Но сразу пошел к нам. Сразу…" – вспомнила Инна.

Жена Тимура Мирошниченко с приемным сыном

Напомним, что в минувшее воскресенье Тимур и Инна Мирошниченко покрестили своего приемного сына Марселя. Таинство проходило в Михайловском Златоверхом монастыре. Крестными родителями мальчика стали экс-жених Рамины Эсхакзай, адвокат Евгений Пронин и бывшая няня старшего сына Тимура и Инны Марка Мария.

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