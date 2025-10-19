Жена Мирошниченко удивила, как на фоне серьезной травмы их 4-летний сын чуть не навредил себе

Инна Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Реклама

Жена украинского ведущего Тимура Мирошниченко — адвокат Инна — рассказала потрясающий случай из их жизни.

Дело в том, что их 4-летний приемный сын Марсель самостоятельно снял себе швы после травмы. Ранее мальчик разбил лоб, поэтому врачи наложили несколько швов. Однако непоседливый малыш не стал ждать, пока их снимет медик.

"Марсель сам снял себе швы. Сначала два — мы заметили, потому что разошлись швы и пошла кровь, заклеили медицинским клеем. А потом и остальные исчезли. Ну как снял — вырвал руками", — поделилась Инна в своих Instagram-сториc.

Реклама

Сториc Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

К слову, в этом году летом Инна Мирошниченко поделилась трогательной историей о первом дне в садике их сыночка Марселя. В своем блоге она призналась, что накануне мальчик переживал настоящий эмоциональный кризис — был капризным и неуверенным.

Сначала Марсель даже расплакался и просился домой, однако впоследствии неожиданно сам вернулся в группу и начал играть с детьми. Для Инны это стало приятным сюрпризом и маленькой победой ее сына.

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко трогательно поздравил свою жену Инну с 38-летием. Звезды опубликовали нежные кадрами среди пальм.