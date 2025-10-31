Жена Мирошниченко удивила, как нашла биологическую маму применого сына и была шокирована сходством

Инна Мирошниченко с сыном Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

Адвокат и блогер Инна Мирошниченко, жена телеведущего Тимура Мирошниченко, поделилась неожиданной новостью.

Так, знаменитость нашла биологическую мать своего приемного сына Марселя. Звездная мама рассказала, что искала эту женщину уже давно, и наконец наткнулась на нее в соцсетях.

"Я нашла маму. Она очень молодая, у нее не было социальных сетей раньше, но я иногда ее искала. И вот открываю профиль и вижу — это Марсель! Его глаза, его губы, его лицо. Он очень похож на биологическую маму", — поделилась Инна в видео"Мама, я дома!".

Мирошниченко призналась, что когда-то отслеживала биородителей Марселя через судебные реестры, однако после начала полномасштабного вторжения информация исчезла. Она не знала, что произошло с теми людьми - остались ли они в Украине, или, возможно, присоединились к ВСУ. Теперь, когда удалось найти биологическую мать, Инна убедилась, что у нее все хорошо.

"Я знаю, что у нее в биологической семье тоже были изъятия детей, ее родители злоупотребляли алкогольными напитками. У Марселя есть дядя или тетя, которые такого же возраста, как и он, и которые тоже проживают в заведении. То есть эта история тянулась еще с того поколения и перешла в это поколение, но этой женщине удалось, по меньшей мере, по фото, вырваться оттуда", — отметила Мирошниченко.

Семья Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

По словам Инны, сейчас у биологической матери Марселя новые отношения, и, похоже, женщина наконец обрела покой. Мирошниченко также отметила, что если бы тогда социальные службы оказали девушке поддержку, все могло бы сложиться иначе.

Напомним, несмотря на недавнюю тяжелую ночь из-за обстрела Киева, Тимур и Инна Мирошниченко смогли подарить своей приемной дочери Ангелине настоящий праздник. Звездные супруги подготовили для девочки трогательный сюрприз в честь ее 10-летия, который растрогал поклонников.