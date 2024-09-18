Жена Мирошниченко удивила причиной, почему в суде ей отказывали в усыновлении второго ребенка

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна 17 сентября официально усыновили второго ребенка, но это было нелегко.

Дело в том, что одна из присяжных была против этого. Инна Мирошниченко назвала причины, из-за которых ей в суде отказывали в усыновлении. В частности, присяжная потребовала, чтобы избранница шоумена принесла справку о том, что не стоит на учете у психиатра, от государственной больницы, а не от частной. Кроме того, она хотела, чтобы Ангелина прибыла в суд, где ее бы допросили. Инна Мирошниченко говорит, что была из-за этого очень сильно возмущена, ведь такой опыт может травмировать ребенка. К счастью, Ангелине не пришлось идти в суд.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Мне трудно было понять ход мыслей. Почему человек желает моему ребенку вернуться в интернат? Говорила, что не доверяет медицинскому заключению и хочет увидеть справку государственной больницы о том, что я не стою на учете у психиатра, потому что не доверяет частной больнице, где я делала обследование. Требовала допросить Ангелину в суде. Суд – не место для ребенка. Допрос судом может травмировать", - возмущалась избранница шоумена.

Это еще не все. Присяжная заявляла, что у Мирошниченко маленькая квартира для шести человек. Кроме того, она потребовала от Инны обновить декларацию о доходах. В конце концов, судья, второй присяжный, секретарь и представитель службы по делам по поводу опеки над детьми стали на сторону супругов. Инна и Тимур Мирошниченко официально усыновили второго ребенка.

Пост Инны Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Говорила, у нас маленькая квартира для шести, вдруг дети спят на кухне. Ну и что декларацию мою о доходах нужно обновить, потому что вдруг я больше не зарабатываю. К счастью второй присяжный, судья, секретарь, представитель службы были очень адекватные, приветливые и приятные", — поделилась Инна.

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