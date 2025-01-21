Жена Мирошниченко в их седьмую годовщину брака насмешила конфузом: "Традиционно забываем"

Украинский ведущий Тимур Мирошниченко и его супруга Инна 21 января отмечают годовщину брака.

Возлюбленные уже семь лет живут в официальном статусе супругов. Правда, Инна в своем фотоблоге призналась, что каждый год она вместе с Тимуром постоянно забывает о дате создания семьи. С юмором адвокат добавила, что совсем не сердится на мужа за это. Тем не менее, бизнесвумен вспомнила о годовщине благодаря свекрови, которая позвонила ей с поздравлениями. Так что многодетная мама вместо подарка купила домой нужную вещь – подушки.

"Традиционно из года в год мы забываем, что в этот день (21 января – прим. ред.) в 2018 заключили брак. В прошлом году вспомнили в 22:30, потому что друг прислал поздравления. Сегодня свекровь поздравила утром, но мы уже были каждый в своих делах. Покупаю подушки – будет вместо подарка. Мой муж может не бояться скандала из-за забытой даты годовщины. Потому что я так же не буду помнить", — насмешила Инна.

Инна и Тимур Мирошниченко празднуют годовщину брака / Фото: instagram.com/_inna_mi_

К слову, на самом деле Тимур не опоздал с поздравлениями. В этот же момент он с их дочерью Мией выбирал для жены букет цветов и был в пути домой.

"Ровно семь лет назад в этот день мы с Инной создали семью. По этому поводу Мия самостоятельно собрала маме букет", — рассказал ведущий.

Инна и Тимур Мирошниченко празднуют годовщину брака / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно инсайдеры объяснили, почему актер Брэд Питт после намерения жениться на младшей на 29 лет возлюбленной Инес де Рамон передумал делать это.

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