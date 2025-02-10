Жена Мирошниченко в слезах рассказала о трудностях в обучении дочери: "Третий раз в первом классе"

Жена ведущего Тимура Мирошниченко – адвокат Инна – рассказала о трудностях с обучением приемной дочери в образовательных учреждениях.

В своем фотоблоге Инна откровенно поделилась, что 9-летняя Ангелина учится уже в третий раз в первом классе. Ранее звездные родители рассказывали, что так произошло из-за предыдущего травматичного опыта проживания девочки в детдоме. По словам блогерши, успеваемость Ангелины сейчас достаточно низкая, хотя она и изо всех сил пытается догнать одноклассников. Инна в слезах объяснила, что спустя потерянное время социализация дочери проходит сложнее.

"Это уже в третий раз Ангелина в первом классе. И мы не можем пойти в четвертый раз. Нам точно нужно найти ключик. Чем больше разница в возрасте между ней и одноклассниками, тем меньше шансов иметь друзей и социализироваться", — отметила Мирошниченко.

Инна Мирошниченко с дочерью / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Несмотря на все, жена Мирошниченко подчеркнула, что сейчас фокус ее внимания направлен исключительно на базовые знания для Ангелины, а не на требования от нее высокой успеваемости. Блогерша переживает, чтобы Ангелина имела возможность строить жизнь и обеспечивать себя.

"Я не стремлюсь, чтобы она была отличницей. Мне безразлично, получит ли она высшее образование и так далее. Я хочу быть спокойной, что вдруг что, то она сможет выжить. Сможет найти себе работу во взрослом возрасте. Любую. Сможет строить отношения с людьми. Дружить, любить, ссориться, отстаивать свое, жить! Мне не страшно, что Ангелина может навсегда остаться ребенком. Но мы не вечны. Мне страшно, что будет после нас. Поэтому мне так больно от того, сколько усилий она и мы вкладываем в это. Как упорно она бьет эту скалу. Но все равно мы не успеваем. Если бы я встретила ее раньше... Если бы мы могли включиться в два-четыре года...", – добавила Инна.

Инна Мирошниченко с дочерью / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Напомним, недавно Тимур Мирошниченко показался с трехлетним сыном в больнице и назвал причину.

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