Жена Мирошниченко впервые рассказала, как с ней связались биологические родители их 9-летней дочери

Тимур и Инна Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Жена ведущего Тимура Мирошниченко - адвокат Инна - впервые рассказала, как с ней связались биологические родители их приемной дочери Ангелины.

В прошлом году супруги удочерили девочку. Инна Мирошниченко знала историю Ангелины и почему она оказалась в детском доме. Дело в том, что биологические родители девочки сами являются воспитанниками интерната. Жена ведущего в интервью Рамине Эсхакзай говорит, что система, вместо того, чтобы помочь им, только навредила. Поэтому, когда биологические родители Ангелины выпустились из детского дома, то не умели заботиться о себе. Но они поженились, и у них появилась дочь. Однако девочку вынуждены были отдать в детский дом, ведь они не умели о ней заботиться.

Инна Мирошниченко говорит, что со временем хотела и сама отыскать родителей Ангелины. Адвокат осознавала, что им, возможно, тяжело от того, что у них забрали дочь. Поэтому, жена ведущего хотела их заверить, что с Ангелиной все будет хорошо, она в надежный руках, о ней будут заботиться, ее ждет прекрасное будущее.

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Тимур и Инна Мирошниченко и их дочь Ангелина / © instagram.com/_inna_mi_

"Я вообще сама очень хотела их найти. Не сразу! Я же начинала с того, что видела их историю. Они сами сироты. Я видела их психологическую экспертизу. Как человек, который много работает с интернатными учреждениями, я понимаю, почему люди такими становятся, и понимаю, что это исключительно вина системы, которая должна была бы им помочь. Они не способны воспитывать ребенка из-за ментальной инвалидности, но, может, очень сильно хотят. Когда я представила эту ситуацию, когда они хотели этого ребенка, родили, а у них забирают этого ребенка... Какая это боль, когда ты не можешь быть со своим ребенком. Я так хотела найти их и сказать, что Ангелина в надежных руках, ее ждет другое будущее, чем вас, у нее все будет хорошо, мы позаботимся о ней, когда она захочет познакомиться, она познакомится", - вспомнила Инна.

Впрочем, родители Ангелины нашли Мирошниченко раньше. Их коммуникация состоялась. По словам адвоката, ничего плохого она о биологических родителях дочери сказать не может. Тем не менее, сообщения в какой-то момент стали навязчивыми. В частности, они настаивали на встрече и знакомстве с дочерью. Когда Инна просила подождать несколько лет, то осознала, что у них нет ощущения времени. Прошло совсем немного, а они уже писали, прошли ли эти годы, чтобы познакомиться с Ангелиной.

Тимур и Инна Мирошниченко и их дочь Ангелина / © instagram.com/_inna_mi_

"Они нашли меня раньше. Мне очень трудно коммуницировать. Мы говорим по-разному. Но все равно коммуникация состоялась. Ничего плохого сказать не могу, они меня очень благодарили. Потом очень навязывались, когда мы сможем увидеть Ангелину, когда вы расскажете, что мы ее настоящие родители. Говорю, чтобы подождали, несколько лет пройдет, о вас узнают. Но отсутствует ощущение время: "А уже несколько лет прошло, а уже можно рассказать". Мне стало очень страшно. Я в них не сомневаюсь, я убеждена, что эти люди имеют высокие моральные стандарты. Я переживаю, что кто-то может использовать их неспособность оценить ситуацию в каких-то своих корыстных мотивах", - говорит адвокат.

Инна Мирошниченко признается, что она убеждена в высоких моральных стандартах биологических родителей Ангелины, но волнуется, чтобы их не использовали в корыстных целях. Поэтому, когда они стали слишком навязчивыми, то жена ведущего обратилась к людям, которые могли предоставить им ее контакты, с просьбой прекратить это.

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"В какой-то момент они стали очень навязчивыми. Я написала тем людям, откуда я думаю, они знают мои контакты, что вдруг так будет продолжаться, то буду вызывать полицию. Это навязчиво уже для меня. Прекратили мне писать", - поделилась Инна.

Дочь Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Жена Тимура Мирошниченко также добавила, что не против того, чтобы в будущем Ангелина познакомилась со своими биологическими родителями и общалась с ними. Однако это произойдет в том случае, когда она сама об этом попросит. Пока же, по словам Инны, ее дочь к этому не готова. А она, в свою очередь, не хочет наносить ребенку психологические травмы.

"У нас есть тайна усыновления. Они не должны были знать, что она у меня. Но они узнали. Говорят, что узнали. Они последний раз видели ее в три года. Я видела Ангелину в три года и в восемь - это два разных человека, их невозможно узнать. Допускаю, что, возможно, действительно Интернет помог им найти. Я не против того, чтобы со временем они увиделись, когда у моего ребенка возникнет вопрос о ее корнях и когда она скажет, что хочет с ними поговорить. До этого время нам хватает травм", - отметила адвокат.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко рассказала о значительном прогрессе в развитии приемной дочери. Девочка выпустилась из первого класса.

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