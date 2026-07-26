Жена Мирошниченко впервые заявила об аутизме у 4-летнего приемного сына и как он проявляется

Инна Мирошниченко с сыном Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

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Жена телеведущего Тимура Мирошниченко — блогер и адвокат Инна Мирошниченко — впервые публично рассказала, что их 4-летний приемный сын Марсель имеет высокофункциональный аутизм и расстройство дефицита внимания с гиперактивностью (РДВГ).

Об особенностях развития мальчика многодетная мама откровенно рассказала на своем YouTube-канале. По ее словам, подозрение на аутизм медики внесли в документы Марселя еще до усыновления, однако из-за раннего возраста окончательно подтвердить диагноз тогда было невозможно.

Инна вспомнила, что после знакомства с мальчиком они заметили ряд характерных признаков: он почти не смотрел в глаза людям, не реагировал на собственное имя и избегал взаимодействия с окружающими. Сразу после того, как Марсель оказался в семье, он стал регулярно заниматься со специалистами.

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«Его поведение было очень похоже на аутический спектр. Когда мы забрали его в семью, он сразу пошел в терапию, которая очень круто корректировала поведение Марселя. Плюс не нужно забывать, что на его психику и нервную систему очень сильно влияют травма заброшенности и травма насилия, которое он испытывал в институционном заведении», — поделилась Инна.

Инна Мирошниченко и сын / © instagram.com/_inna_mi_

Окончательно обратиться к повторной диагностике семья решила после поездки на Бали. Из-за перерыва в занятиях у Марселя стали ярче проявляться особенности поведения.

По словам Инны, мальчик начал активно использовать самоуспокаивающие движения — качаться вперед-назад, когда волнуется, засыпает или испытывает сильные эмоции. Впоследствии врачи подтвердили у мальчика высокофункциональный аутизм. В то же время психиатр объяснил семье, что сам по себе этот диагноз не создает серьезных препятствий в его развитии.

Одной из особенностей мальчика есть четкие ежедневные ритуалы. По словам Инны, практически каждое привычное действие должно происходить по определенному сценарию. Если этот порядок нарушить, ребенок очень остро реагирует.

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Тимур Мирошниченко с сыном / © instagram.com/timur.miroshnychenko

«У него есть определенные ритуалы, то есть как я должен завести его в садик, когда мы ходили в садик в Киеве, как я должен забрать его из садика, как он заходит в ванную, как выходит из ванной, как ложится спать. На разные сферы жизни у него есть ритуалы», — поделилась адвокат.

Инна также рассказала о других особенностях сына. Марсель нуждается в тактильной стимуляции. Когда мальчик переутомляется или перевозбуждается, он начинает тереться о деревья, кусты, асфальт или маму. По словам блоггерши, именно так ребенок помогает своей нервной системе справиться с эмоциональной нагрузкой.

Кроме того, Марсель избирательно общается с людьми. Если кто-то не вызывает у него доверия с первой встречи, мальчик может полностью игнорировать этого человека, как будто его нет рядом.

Сын Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Несмотря на диагнозы, Марсель постоянно занимается рядом разных специалистов. Благодаря этому, по словам Инны, сегодня он почти не отличается от сверстников в повседневной жизни.

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Больше всего трудностей сейчас испытывает именно РДВГ — мальчику сложно долго концентрироваться. Впрочем, мама убеждена, что у сына есть сильные стороны. Она отмечает, что Марсель отлично владеет своим телом, не боится высоты, легко плавает и выполняет сложные акробатические движения.

Сын Тимура и Инны Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

В конце Инна подчеркнула, что не ставит своей целью сделать Марселя «нормотипичным». Она хочет научиться лучше понимать его способ восприятия мира и помочь раскрыть его потенциал.

«Я не хочу его менять. Его мозг работает по-другому. Для меня нейроотличные люди — часто очень одаренные люди, которые становятся художниками, учеными и меняют мир», — подытожила Мирошниченко.

Напомним, Инна и Тимур Мирошниченко в семью усыновили дочь Ангелину и сына Марселя. В то же время у супругов есть биологические дети — сын Марко и дочь Мия.

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