Жена Мирошниченко вспомнила, как недобросовестная врач диагностировала у нее раковую опухоль

Жена ведущего ЖВЛ Тимура Мирошниченко – Инна – поделилась историей, как некомпетентный врач диагностировал у нее раковую опухоль.

Как рассказала избранница шоумена в Instagram, это произошло, когда ей было 20 лет. Она тогда пошла на плановый осмотр к гинекологу. Врач после осмотра заявила, что у Инны есть раковая опухоль. Жена Мирошниченко тогда не на шутку испугалась. К счастью, новообразование оказалось доброкачественным, и его легко удалили.

"Когда-то в мои 20 лет на плановом (и первом во взрослой жизни) осмотре у гинеколога врач в районной поликлинике сказала: "Как можно было так себя запустить? У вас уже раковая опухоль!". Это сейчас я понимаю, что так диагнозы не относятся. А тогда в мои 20 лет этого было достаточно для травмы и размышлений на тему: "Я умру или просто не смогу иметь детей?". Новообразование было доброкачественным и легко удалилось", — поделилась Инна.

Инна Мирошниченко / Фото: instagram.com/_inna_mi_

С тех пор Мирошниченко стала часто ходить на плановые осмотры к гинекологам. Разные врачи начали Инне говорить, что ей нужно срочно рожать. Впоследствии медики вообще заявили, что есть очень небольшой шанс, что она когда-нибудь забеременеет.

"С тех пор я чаще ходила на осмотры. Но врачи мне все равно случались очень странные: "Вам срочно надо рожать, времени уже мало". А мне 22-23-24 года, я одна, работаю, в голове еще ветер… Потом "времени мало "сменилось на "это шанс на миллион", — вспомнила Инна.

Впоследствии жена Мирошниченко забеременела. После всех диагнозов врачей Инна была очень сильно удивлена. Но, к сожалению, беременность прервалась. Но уже через два месяца Мирошниченко забеременела Мией. Впоследствии Инна родила сына Марка.

Инна Мирошниченко с детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Когда я забеременела впервые, я немного (не немного) удивилась. Но беременность прервалась: "Ну вам же говорили!". Через два месяца я снова беременна. И снова слышу: "Ни в коем случае! У вас была замершая беременность! Надо шесть месяцев ждать". Но у меня было совершенно ясное ощущение того, что этот ребенок родится здоровым. Он выбрал свое время и свои обстоятельства. Так появилась Мия: "Вам повезло!". Через восемь месяцев я снова беременна: "Как это возможно?". Здесь я уже понимаю, что я абсолютно здорова. Все со мной ок", — рассказала Инна.

Несмотря на все, Мирошниченко благодарна врачам, которые ставили ей неправильные диагнозы, ведь именно это лишь укрепляло в ней мысль, что она хочет усыновить ребенка.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Но все эти разговоры, выводы и процессы параллельно допускали в моей голове одну важную мысль: "Если я не могу родить, это не значит, что я не могу стать мамой". Потом я поняла, что хотела бы, чтобы в семье были и рожденные, и усыновленные дети. Показать людям, что усыновление — это не для бездетных! Это для открытых сердцем! И сейчас я благодарна всем тем врачам и псевдодиагнозам. Потому что они годами укреплять мое мнение об усыновлении", — отметила Инна.

Напомним, в этом году Тимур Мирошниченко вместе с супругой усыновил сына Марселя. С июля мальчик уже живет в их семье. Между тем, Инна показывает, как Марсель адаптируется и какие у него проблемы возникли из-за жизни в детдоме. Недавно Мирошниченко довела до слез кадрами, как 2-летний сын бьет себя, чтобы уснуть.

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