Супруга Мирошниченко заговорила о пополнении в семье и когда оно произойдет

Жена ведущего Тимура Мирошниченко – адвокат Инна – рассказала о планах пополнения в семье.

Так, звездные супруги воспитывают двух биологических детей и двух усыновленных. По словам Инны, они с мужем приняли решение не останавливаться на этом. И в будущем у них появится еще пятый ребенок. Правда, супруга ведущего допускает два варианта развития событий. И кроме усыновления, рассматривает вариант, что будет рожать сама. Впрочем, адвокат говорит, что это произойдет тогда, когда у них с мужем будет хватать ресурсов на еще одного члена семьи.

Тимур Мирошниченко с женой и детьми / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Безусловно, да. Но нужна пауза. Мы с ним (Тимуром – прим. ред.) вдвоем говорили. У нас пока есть колебания – пятого родить сердцем или биологически. Или гены продолжить, потому что надо воспроизводить украинский генофонд, но при этом есть дети, которым нужна помощь. По-разному меня колеблет. Когда вижу детей, лишенных родительской опеки, то думаю, что – нет, нужно усыновить. Ибо сначала нужно дать этим семью. А с другой стороны – нужно улучшать популяцию. И это эгоцентрично, но каждому из нас хочется оставить после себя что-то в максимально большом количестве. Поэтому точно хотим, но пока не хватит ресурса на еще одного ребенка, его некуда размещать", — поделилась Инна в интервью Славе Демину.

Напомним, недавно Инна Мирошниченко раскрыла, с какими трудностями сталкивается во время воспитания сразу четырех детей.

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