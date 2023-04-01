Жена MONATIK нежно поздравила его с днем рождения и восхитила архивными фото вместе

Украинский певец и продюсер MONATIK сегодня, 1 апреля празднует свой день рождения.

По случаю праздника, его жена Ирина решила публично обратиться к мужу и поздравить его с 37-летием. В Instagram любимая музыканта написала нежные слова в адрес Дмитрия.

Фото: instagram.com/irishamonatik

"С днем рождения, моя Вселенная! Лучший друг, настоящий муж и фантастический отец. Любим тебя безгранично! Ты — наше все! Спасибо тебе за все и верю, что лучше нас ждет впереди! С необычайной любовью", — написала жена певца. .

Фото: instagram.com/irishamonatik

Также Ирина поделилась архивными фотографиями вместе с мужем и показала, как они изменились за годы вместе. На некоторых кадрах Монатик позировал вместе с женой, а на некоторых с сыновьями.

Фото: instagram.com/irishamonatik

Фото: instagram.com/irishamonatik

Напомним, недавно Ирина впервые с начала полномасштабной войны вернулась в Киев и показала, как ее встретил любимый.

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