Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жена MONATIK нежно поздравила его с днем рождения и восхитила архивными фото вместе

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
757
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жена MONATIK нежно поздравила его с днем рождения и восхитила архивными фото вместе

Фото: instagram.com/irishamonatik

Артисту исполнилось 37 лет.

Украинский певец и продюсер MONATIK сегодня,   1 апреля празднует свой день рождения.

По случаю праздника, его жена Ирина решила публично обратиться к мужу и поздравить его с 37-летием. В Instagram любимая музыканта написала нежные слова в адрес Дмитрия.

© instagram.com/irishamonatik
Фото: instagram.com/irishamonatik

"С днем рождения, моя Вселенная! Лучший друг, настоящий муж и фантастический отец. Любим тебя безгранично! Ты — наше все! Спасибо тебе за все и верю, что лучше нас ждет впереди! С необычайной любовью", — написала жена певца. .

© instagram.com/irishamonatik
Фото: instagram.com/irishamonatik

Также Ирина поделилась архивными фотографиями вместе с мужем и показала, как они изменились за годы вместе. На некоторых кадрах Монатик позировал вместе с женой, а на некоторых с сыновьями.

© instagram.com/irishamonatik
Фото: instagram.com/irishamonatik
© instagram.com/irishamonatik
Фото: instagram.com/irishamonatik

Напомним, недавно Ирина впервые с начала полномасштабной войны вернулась в Киев и показала, как ее встретил любимый.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
757
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация