Жена MONATIK показала, какой зрелищный сюрприз он устроил ей на берегу моря

Ирина отпраздновала день рождения.
Жена мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина, которая 10 августа отпраздновала день рождения, показала, какой сюрприз муж ей устроил.
В сторис своей страницы в Instagram Ирина разместила видео, где прямо на берегу моря установлен длинный праздничный стол и сцена. "Любимый подготовил сюрприз", — подписала видео Ирина Монатик.
Судя по подписи к селфи, которым поделилась Ирина, они с семьей отдыхают в Кемере, Турция.
А вечером именинницу ждало выступление джаз-бэнда, одна из музыкантов даже сыграла на саксофоне специально для Ирины. А за столом собрались самые близкие друзья знаменитых супругов.
Были и танцы, и песни и все это на фоне пальм, моря и красивого заката.
Напомним, ранее MONATIK трогательно поздравил жену Ирину с днем рождения и адресовал ей трогательное стихотворение.