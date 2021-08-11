Жена MONATIK показала, какой зрелищный сюрприз он устроил ей на берегу моря

Жена MONATIK показала, какой зрелищный сюрприз он устроил ей на берегу моря

Ирина отпраздновала день рождения.

Жена мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина, которая 10 августа отпраздновала день рождения, показала, какой сюрприз муж ей устроил.

В сторис своей страницы в Instagram Ирина разместила видео, где прямо на берегу моря установлен длинный праздничный стол и сцена. "Любимый подготовил сюрприз", — подписала видео Ирина Монатик.

instagram.com/monatik_official

Судя по подписи к селфи, которым поделилась Ирина, они с семьей отдыхают в Кемере, Турция.

Ирина Монатик / instagram.com/monatik_official

А вечером именинницу ждало выступление джаз-бэнда, одна из музыкантов даже сыграла на саксофоне специально для Ирины. А за столом собрались самые близкие друзья знаменитых супругов.

instagram.com/monatik_official

instagram.com/monatik_official

instagram.com/monatik_official

Были и танцы, и песни и все это на фоне пальм, моря и красивого заката.

instagram.com/monatik_official

Напомним, ранее MONATIK трогательно поздравил жену Ирину с днем рождения и адресовал ей трогательное стихотворение.

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