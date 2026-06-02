Жена MONATIK показала прогулку с годовалым сыном в укрытии: "Реалии нашего настоящего"
Избранница артиста вышла во двор, чтобы прогуляться с младшим сыном. Впрочем, им пришлось прятаться в укрытии.
Жена украинского певца MONATIK - Ирина — показала, как с младшим сыном вместо прогулки во дворе пряталась в укрытии.
Ночь на 2 июня для украинцев была ужасной. Страна-агрессор Россия массированно обстреляла Украину. Жена певца MONATIK говорит, что ночь действительно была тяжелой. Однако Ирина не дает себе опускать рук и по расписанию проводит прогулки с младшим сыном Леоном на свежем воздухе.
«Какой бы тяжелой ни была ночь, прогулки с младшим по расписанию», — делится жена исполнителя.
Однако военные реалии вносят свои коррективы. Вместо прогулки на свежем воздухе пришлось снова спускаться в укрытие, поскольку в столице прозвучал сигнал воздушной тревоги из-за российских дронов, атаковавших снова Киев.
«Из-за реалий нашего настоящего уже прогулка в укрытии», — делится жена артиста.
Напомним, украинские знаменитости уже отреагировали на обстрел Киева, который Россия осуществила в ночь на 2 июня. Ведущая Маша Ефросинина показала, как в метро пряталась от взрывов, а хореограф Женя Кот рассказал о вражеском «прилете» рядом с его домом.