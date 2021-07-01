Жена MONATIK поздравила любимого с "чугунной" свадьбой архивными кадрами с росписи

Пара празднует шесть лет супружеской жизни.

Сегодня, 1 июля, знаменитая чета Дмитрий и Ирина Монатик празднуют важное событие.

Ровно шесть лет назад влюбленные поженились. Об этом избранница мультиартиста и продюсера сообщила на своей странице в Instagram. Ирина поделилась архивными кадрами с их росписи и призналась в любви мужу:

"Официальный день нашей семьи 01.07.2015! Нам официально 6 лет, а вместе мы уже целых 10 лет. Дима, люблю тебя, моя вечность", — написала Ирина.

instagram.com/irinamonatik

instagram.com/irinamonatik

В свою очередь Дмитрий Монатик показал архивную фотографию, на которой между ним и Ириной только зарождались чувства. Тогда между будущими супругами состоялся шуточный поцелуй.

instagram.com/monatik_official

"13 лет тому назад. Луцк. Наш первый шуточный поцелуй на твоем 25-ом дне рождения оказался совсем не шуткой! Спустя три года мы начали встречаться, говорить обо всем на свете, мечтать, смеяться до колик в животе. Начали верить друг в друга и вместе поверили, что есть хорошие, прекрасные люди в тогда еще чужом и незнакомом Киеве. Сегодня ровно шесть лет назад мы стали семьей официально. Хотя, мне кажется, мы стали ей как раз после этого поцелуя! Ты подарила мне двух лучших пацанов, которыми я горжусь с каждым днем все больше. С каждым днем все сильнее восторгаясь тобой. Думал искать буду целую жизнь... вот и нашел... целую жизнь! Люблю тебя, Ириша, прозрачно, безгранично и бесконечно. Свадьба "чугунная" - головы юные", — написал Дмитрий.

Напомним, ранее MONATIK поделился с сайтом ТСН.ua самым сокровенным и впервые рассказал, как сделал предложение своей жене на крыше в Киеве.

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