Жена MONATIK пожаловалась на проблемы со здоровьем у их 7-летнего сына

Жена украинского певца MONATIK – Ирина – поделилась, что их 7-летний сын заболел.

Об этом избранница исполнителя рассказала в своем Instagram. Ирина Монатик поделилась, что у 7-летнего Платона уже четвертый день держится высокая температура.

К слову, жена певца должна была обратиться за помощью к врачам. Оказалось, что мальчик подхватил вирус. Врачи назначили Платону необходимое лечение, поэтому сейчас мальчик лечится.

Сын MONATIK в больнице / Фото: instagram.com/irishamonatik

"Какие же ужасные сейчас вирусы. Уже четвертый день у Платоши высокая температура. Спасибо нашим врачам за помощь", — поделилась супруга певца.

Напомним, ранее актриса Ксения Мишина поделилась, что заболела. Оказалось, что артистка подхватила коронавирус. Как отметила знаменитость, каждую зиму она страдает от COVID-19. Мишина рассказала, как сейчас чувствует себя и как проходит ее лечение.

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