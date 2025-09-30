Жена MONATIK с их двумя детьми зажгла на концерте мужа и очаровала романтикой

Семья MONATIK / © instagram.com/irishamonatik

Жена украинского певца MONATIK, он же Дмитрий Монатик, продемонстрировала, как вместе с детьми отдохнула на выступлении возлюбленного.

В столичном Дворце спорта 20 сентября состоялся большой сольный концерт MONATIK, который собрал полный зал зрителей и звездных друзей. Но самыми важными гостями для артиста стали его родные — жена Ирина и старшие сыновья Платон и Даниил.

Ирина поделилась в Сети трогательными фото с события. Она отметила, что это событие она запомнит навсегда.

"20.09.2025 Киев. MONATIK. "Так умеешь лишь Ты" — событие, которое все еще на устах. Концерт, который мы запомним навсегда. День, когда мы чувствовали счастье, гордость, искреннюю любовь и безграничную благодарность всем причастным", — написала звездная мама под постом.

В ответ певец оставил под фотографиями теплый комментарий. В нем он отблагодарил Ирину и отметил, что любовь жены подталкивает его на такие достижения.

"Если бы не ты… не хочу даже представлять. Люблю безгранично и неописуемо. Ни одна песня этого не передаст, но я буду искать", — написал в комментарии Дмитрий.

Напомним, недавно Ирина Монатик очаровала фотографиями первых шагов их 9-месячного сына. Звездная мама поделилась трогательными кадрами с выставки в Киеве и показала, как подросли их старшие дети.