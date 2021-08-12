Жена MONATIK в красивом платье показала свои зажигательные танцы под пение мужа

Любимая артиста показала, как отметила юбилей.

Жена мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина, которая показала сюрприз от мужа на день рождения, поделилась фото и видео с празднования юбилея.

На странице в Instagram Ирина запостила кадры с праздника. На них именинница предстает в красивом белоснежном платье с воланами. Избранница звезды показала, как любимый поздравлял ее цветами. Кроме того Монатик посвятил жене песню.

Как известно, для Ирины Дмитрий организовал концерт с дзаж-бэндом, однако в определенный момент и сам вышел на сцену. Монатик посвятил жене строки из хита "Каждый раз", а она, в свою очередь, пустилась в пляс под песню мужа.

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"Новый год встречала в ритме латино, в семейном кругу, все как я люблю. Благодаря любимому праздник прошел невероятно, танцы на песке, душевные разговоры и атмосфера домашней вечеринки на берегу моря. Всех от души благодарю за поздравления. Очень ценю, люблю и верю, что все обязательно сбудется", — прокомментировала свой пост Ирина Монатик.

Напомним, в начале июля жена MONATIK поздравила любимого с "чугунной" свадьбой архивными кадрами с росписи. Пара отпраздновала шесть лет супружеской жизни.

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