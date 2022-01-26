Жена MONATIK в купальнике посветила пышным бюстом и стройными ножками

Жена MONATIK в купальнике посветила пышным бюстом и стройными ножками

Избранница артистка устроила импровизированный фотосет.

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной и сыновьями уехал на Мальдивы.

Там семейство наслаждается отдыхом. В частности, они устраивают экскурсии, ходят к Индийскому океану и делают фотосессии.

Конечно, в своем Instagram и Дмитрий, и Ирина делятся снимками из отпуска. Впрочем, избранница шоумена опубликовала достаточно пикантные фото.

Жена MONATIK в купальнике / instagram.com/irinamonatik

Жена Монатика похвасталась стройной фигурой в сплошном купальнике. В Ирины пышный бюст и красивые ножки.

Жена MONATIK в купальнике / instagram.com/irinamonatik

"Человек – странное создание. Сначала очень много работает и мечтает отдохнуть, когда наступает такой долгожданный момент перезагрузки, еще и в таких райских местах планеты, голова забита миллионом мыслей, вопросов... Учусь наслаждаться мгновением", — поделилась своими мыслями Ирина.

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