Жена MONATIK в купальнике посветила пышным бюстом и стройными ножками

Избранница артистка устроила импровизированный фотосет.
Украинский мультиартист Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной и сыновьями уехал на Мальдивы.
Там семейство наслаждается отдыхом. В частности, они устраивают экскурсии, ходят к Индийскому океану и делают фотосессии.
Конечно, в своем Instagram и Дмитрий, и Ирина делятся снимками из отпуска. Впрочем, избранница шоумена опубликовала достаточно пикантные фото.
Жена Монатика похвасталась стройной фигурой в сплошном купальнике. В Ирины пышный бюст и красивые ножки.
"Человек – странное создание. Сначала очень много работает и мечтает отдохнуть, когда наступает такой долгожданный момент перезагрузки, еще и в таких райских местах планеты, голова забита миллионом мыслей, вопросов... Учусь наслаждаться мгновением", — поделилась своими мыслями Ирина.
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