Жена MONATIK в купальнике засветила пышную грудь и длинные ножки

Артистка поделилась снимком с отдыха.
Жена мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина, которая недавно отпраздновала юбилей, похвасталась хорошей фигурой.
Так, избранница артиста позировала перед камерой в желтом сплошном купальнике и пляжном макси-халате. На снимке, который она разметила на своей странице в Instagram, видно пышный бюст Ирины, длинные загорелые ножки.
Фотография была сделана в Турции в Кемере, куда звездные супруги вместе с детьми поехали на отдых.
"Лето — лучшее время года", — подписала пост Ирина.
Поклонники оценили новую фотографию женщины. В частности, оставили ей в комментариях множество комплиментов:
- Отлично выглядите!
- Вы прекрасны!
- Красивая!
Напомним, недавно жена MONATIK также делилась эффектными снимками. Тогда она игриво позировала на камне в черном купальнике и солнцезащитных очках.