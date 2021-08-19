Жена MONATIK в купальнике засветила пышную грудь и длинные ножки

Жена MONATIK в купальнике засветила пышную грудь и длинные ножки

Артистка поделилась снимком с отдыха.

Жена мультиартиста Дмитрия Монатика Ирина, которая недавно отпраздновала юбилей, похвасталась хорошей фигурой.

Так, избранница артиста позировала перед камерой в желтом сплошном купальнике и пляжном макси-халате. На снимке, который она разметила на своей странице в Instagram, видно пышный бюст Ирины, длинные загорелые ножки.

Фотография была сделана в Турции в Кемере, куда звездные супруги вместе с детьми поехали на отдых.

Ирина Монатик в купальнике / instagram.com/irinamonatik

"Лето — лучшее время года", — подписала пост Ирина.

Поклонники оценили новую фотографию женщины. В частности, оставили ей в комментариях множество комплиментов:

Отлично выглядите!

Вы прекрасны!

Красивая!

Напомним, недавно жена MONATIK также делилась эффектными снимками. Тогда она игриво позировала на камне в черном купальнике и солнцезащитных очках.

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