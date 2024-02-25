Жена MONATIK восхитила фото с подросшими сыновьями и показала, как они проводят время в Киеве

Жена украинского певца MONATIK – Ирина – порадовала редкими фото с их сыновьями.

Возлюбленная исполнительница показала, как они с Платоном и Данилой проводят время в Киеве. В частности, мальчишки любят заниматься спортом. Ирина показала, как в спортзале их с певцом сын боксировал.

Сын MONATIK / Фото: instagram.com/irishamonatik

Также Монатики приучают ребят к чтению. К слову, артист в декабре представил детскую книгу "Книга мрій", с которой их сыновья однозначно уже ознакомились. А еще Ирина водит сыновей на разные активности.

Сыновья MONATIK / Фото: instagram.com/irishamonatik

Кроме того, Платон и Даниил любят играть пазлами. Ирина Монатик показала, как сыновья сочиняли картинку из мультфильма "Южный Парк".

Сыновья MONATIK / Фото: instagram.com/irishamonatik

В комментариях подписчики супруги MONATIK написали немало комплиментов. Они оставили смайлики, а также расхвалили сыновей семейства: "Какая красота", "несколько раз лайкнула", "какое чудесное имя у сыновей".

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук восхитила фото с сыновьями, с которыми снялась в профессиональном фотосете. Также артистка призналась, в чем ограничивает Никиту и Глеба.

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