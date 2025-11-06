- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 167
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена MONATIK восхитила развлечениями с сыновьями дома: как выглядят подросшие дети звезды
Ирина поделилась трогательными моментами семейного счастья.
Жена украинского певца MONATIK, он же Дмитрий Монатик, показала семейный досуг.
Так, все чаще в фотоблоге Ирина Монатик делится счастливыми снимками их троих детей. На этот раз звездная мама опубликовала несколько фотографий, где зафиксировала теплые мгновения семейных развлечений с двумя сыновьями. В частности, показала, как 10-летний Даниил помогает забавлять младшего братика Леона, которому уже в декабре исполнится год. Вместе дети звезды рассматривали детскую книгу, а на другом фото наблюдали, как светится лампочка.
«Когда старшие дети невероятно помогают с младшим», — с гордостью подписала кадры Ирина, намекая, что сыновья прекрасно ладят между собой.
К слову, пока супруги Монатик до сих пор не раскрывают лицо младшего сына Леона. Звездные родители полностью показывают только двух старших сыновей — Платона и Даниила. Кстати, в свое время артист рассказывал, что старший сын интересуется футболом, а вот средний Платон начинает делать первые шаги в творчестве.
Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук показал своих двух детей — сына и дочь. Звезда больше не скрывает лица своих нащадков, которых ему родила Евгения Яцута.