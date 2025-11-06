Жена MONATIK восхитила развлечениями с сыновьями дома: как выглядят подросшие дети звезды

MONATIK с семьей / © instagram.com/irishamonatik

Жена украинского певца MONATIK, он же Дмитрий Монатик, показала семейный досуг.

Так, все чаще в фотоблоге Ирина Монатик делится счастливыми снимками их троих детей. На этот раз звездная мама опубликовала несколько фотографий, где зафиксировала теплые мгновения семейных развлечений с двумя сыновьями. В частности, показала, как 10-летний Даниил помогает забавлять младшего братика Леона, которому уже в декабре исполнится год. Вместе дети звезды рассматривали детскую книгу, а на другом фото наблюдали, как светится лампочка.

«Когда старшие дети невероятно помогают с младшим», — с гордостью подписала кадры Ирина, намекая, что сыновья прекрасно ладят между собой.

Сыновья Дмитрия Монатика / © instagram.com/irishamonatik

Сыновья Дмитрия Монатика / © instagram.com/irishamonatik

Сын Дмитрия Монатика Леон и песик / © instagram.com/irishamonatik

К слову, пока супруги Монатик до сих пор не раскрывают лицо младшего сына Леона. Звездные родители полностью показывают только двух старших сыновей — Платона и Даниила. Кстати, в свое время артист рассказывал, что старший сын интересуется футболом, а вот средний Платон начинает делать первые шаги в творчестве.

Напомним, недавно певец Святослав Вакарчук показал своих двух детей — сына и дочь. Звезда больше не скрывает лица своих нащадков, которых ему родила Евгения Яцута.