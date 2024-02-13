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Жена MONATIK впервые за длительное время показала их заметно подросших сыновей

Жена MONATIK впервые за длительное время показала их заметно подросших сыновей

Жена MONATIK впервые за длительное время показала их заметно подросших сыновей

MONATIK с семьей / Фото: instagram.com/monatik_official

Избранница артиста восхитила их семейным фото.

Жена украинского певца MONATIKИрина – впервые за длительное время показала их двоих сыновей.

К слову, исполнитель и его возлюбленная редко делятся подробностями личной жизни, а во время полномасштабной войны почти перестали показывать в фотоблоге сыновей. Однако в этот раз Ирина сделала исключение.

В Instagram жена MONATIK опубликовала их семейное фото, где, в частности, были изображены Платон и Даниил. Ирина позировала перед камерой в бежевом платье в цветочный принт, а вот певец вместе с сыновьями в официальных костюмах. Вероятно, Монатики собирались посетить какое-то торжественное мероприятие.

MONATIK с женой и сыновьями / © instagram.com/irishamonatik
MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/irishamonatik

Поклонники семейства не обошли вниманием снимок. Они написали немало приятных комментариев под фото и оставили множество смайликов в виде красных сердец: "Невероятно красивые и комфортные", "какие невероятные", "какие вы все четверо красивые".

Напомним, недавно модель Алла Костромичева порадовала поклонников семейным фото. Знаменитость показала подросшего сына и мужа-иностранца. Правда, дочь модель пока тщательно скрывает.

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