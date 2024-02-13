Жена MONATIK впервые за длительное время показала их заметно подросших сыновей

Жена украинского певца MONATIK – Ирина – впервые за длительное время показала их двоих сыновей.

К слову, исполнитель и его возлюбленная редко делятся подробностями личной жизни, а во время полномасштабной войны почти перестали показывать в фотоблоге сыновей. Однако в этот раз Ирина сделала исключение.

В Instagram жена MONATIK опубликовала их семейное фото, где, в частности, были изображены Платон и Даниил. Ирина позировала перед камерой в бежевом платье в цветочный принт, а вот певец вместе с сыновьями в официальных костюмах. Вероятно, Монатики собирались посетить какое-то торжественное мероприятие.

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/irishamonatik

Поклонники семейства не обошли вниманием снимок. Они написали немало приятных комментариев под фото и оставили множество смайликов в виде красных сердец: "Невероятно красивые и комфортные", "какие невероятные", "какие вы все четверо красивые".

Напомним, недавно модель Алла Костромичева порадовала поклонников семейным фото. Знаменитость показала подросшего сына и мужа-иностранца. Правда, дочь модель пока тщательно скрывает.

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