Жена MONATIK засветила лицо младшего сына Леона

MONATIK и Ирина Монатик / © instagram.com/irishamonatik

Жена популярного украинского певца MONATIK — Ирина Монатик — опубликовала милое фото их младшего сына.

На снимке звездная мама едет в лифте с коляской и малышом на руках. Мальчик смотрит в зеркало, а Ирина частично прикрывает его лицо телефоном. Она подписала фотографию словами на английском языке, что в переводе означают "С младшеньким".

Ирина Монатик с сыном Леоном / © instagram.com/irishamonatik

В комментариях под постом Дмитрий Монатик оставил смайлики в виде сердечек, а фанаты были в восторге от такого теплого семейного фото.

Мальчик родился в декабре 2024 года и недавно ему исполнилось 8 месяцев. Стоит напомнить, что Ирина рожала в бомбоубежище из-за массированной атаки на Киев. Дмитрий присутствовал при родах. Имя для малыша выбрали необычное — Леон. По словам супругов, вдохновение пришло к Дмитрию ночью, а Ирина согласилась так назвать мальчика.

Напомним, недавно в день рождения жены MONATIK показал трогательные фото с ней и как они менялись. Артист посвятил любимой трогательное стихотворение.