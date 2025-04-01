Жена Монатика нежно поздравила мужа с 39-летием и показала его особый подарок

Дмитрий Монатик с женой / © instagram.com/irishamonatik

Реклама

Украинский певец MONATIK, который недавно рассекретил имя третьего сына, празднует день рождения.

В День смеха, 1 апреля, артисту исполнилось 39 лет. По такому особому случаю к исполнителю обратилась его жена Ирина Монатик. Она посвятила возлюбленному поздравительный пост с их общим фото и выразила в нем все свои чувства. В частности, что Дмитрий служит для нее целой вселенной и вдохновением.

"С Днем рождения, Дмитрий, моя Вселенная! Мой гений! Мой лучший друг! Моя безграничная любовь! P.S. Так много прошли вместе, верю, что еще больше впереди! Твоя I. V.", – восхитила Ирина.

Реклама

Ирина и Дмитрий Монатики / © instagram.com/irishamonatik

В свою очередь, звездный именинник уже отреагировал на пост трогательным комментарием: "Спасибо за крылья. Люблю больше жизни".

К слову, по случаю 39-летия Дмитрий Монатик попросил о единственном подарке, который будет касаться не его, а армии. Артист присоединился к помощи в сборе средств на дроны для 3-й отдельной штурмовой бригады и призвал всех желающих сделать ему подарок – задонатить. Знаменитость хочет достичь отметки в 2,5 млн. грн. Эту инициативу также распространила и Ирина.

Дмитрий Монатик объявил о сборе денег в день рождения / © instagram.com/irishamonatik