Жена Монатика показалась в бомбоубежище во время воздушной тревоги в Киеве ночью

Жена музыканта Дмитрия Монатика Ирина показала поклонникам, как вместе с семьей, как и большинство украинцев, была вынуждена провести ночь в бомбоубежище.

В сторис своей страницы в Instagram Ирина разместила снимок, сделанный на паркинге дома, в котором ее семья проживает. Как известно, 20 сентября ночью в Киеве прозвучала воздушная тревога, которая длилась до четырех утра.

Жена Дмитрия Монатика Ирина показала фото из бомбоубежища / Фото: instagram.com/irishamonatik

Также на странице фотоблога Ирина Монатик поделилась снимком на утро и показала, как выглядит после этой ночи. На фотографии жена Монатика позирует в пиджаке молочного цвета, в блестящей рубашке, а свой образ Ирина дополнила черным чокером:

Жена Дмитрия Монатика Ирина показалась после ночи в бомбоубежище / Фото: instagram.com/irishamonatik

"Новые правила жизни: "Если ночь провели в паркинге, то особенно должны выглядеть еще лучше", а ночь провели в паркинге из-за тревоги, потому что #russiaisaterroriststate. Спасибо силам ПВО и ВСУ и всем, кто приближает победу Украины", – написала под снимками Монатик.

Напомним, что жена и дети Дмитрия Монатика некоторое время находились в Европе. Но, наконец, семья приняла решение объединиться. В конце марта этого года Ирина с сыновьями вернулась в Киев. В начале сентября Дмитрий и Ирина отвели детей в школу на Печерске.

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