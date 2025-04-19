Жена Монатика после рождения третьего сына показалась на прогулке с коляской

Дмитрий Монатик с семьей / © пресс-служба MONATIK

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Популярный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик и его жена Ирина постепенно привыкают к новому статусу многодетной семьи.

В частности, избранница музыканта в своем фотоблоге поделилась редким фото с самым молодым сынишкой, которого назвали Леоном. Ирина в облегающем платье с цветочным принтом и в солнцезащитных очках похвасталась своей стройной фигурой после третьих родов и как наслаждается материнством.

Ирина Монатик с четырехмесячным сыном / © instagram.com/irishamonatik

Во время весенней прогулки супруга Монатика поделилась, что сейчас пытается фокусироваться на счастье: "Учимся обретать радости в каждом моменте, дарящем жизнь".

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Между тем, в комментариях под постом собралось немало звезд и юзеров, которые оставили множество эмоджи в форме сердец и написали комплименты:

"Таки уже весна" – Соломия Витвицкая

Боже, какая ты цветущая и весенняя! Нереальная

Женщина-богиня

Солнечная девочка

Напомним, недавно певец Сергей Танчинец показывал свою дочь, которой исполнилось 16 лет. Артист поделился милым фото с подросшей именинницей.