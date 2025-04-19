- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 970
- Время на прочтение
- 1 мин
Жена Монатика после рождения третьего сына показалась на прогулке с коляской
Возлюбленная артиста наслаждается весенними днями.
Популярный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик и его жена Ирина постепенно привыкают к новому статусу многодетной семьи.
В частности, избранница музыканта в своем фотоблоге поделилась редким фото с самым молодым сынишкой, которого назвали Леоном. Ирина в облегающем платье с цветочным принтом и в солнцезащитных очках похвасталась своей стройной фигурой после третьих родов и как наслаждается материнством.
Во время весенней прогулки супруга Монатика поделилась, что сейчас пытается фокусироваться на счастье: "Учимся обретать радости в каждом моменте, дарящем жизнь".
Между тем, в комментариях под постом собралось немало звезд и юзеров, которые оставили множество эмоджи в форме сердец и написали комплименты:
"Таки уже весна" – Соломия Витвицкая
Боже, какая ты цветущая и весенняя! Нереальная
Женщина-богиня
Солнечная девочка
Напомним, недавно певец Сергей Танчинец показывал свою дочь, которой исполнилось 16 лет. Артист поделился милым фото с подросшей именинницей.