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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Жена Монатика после рождения третьего сына показалась на прогулке с коляской

Возлюбленная артиста наслаждается весенними днями.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Дмитрий Монатик с семьей

Дмитрий Монатик с семьей / © пресс-служба MONATIK

Популярный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик и его жена Ирина постепенно привыкают к новому статусу многодетной семьи.

В частности, избранница музыканта в своем фотоблоге поделилась редким фото с самым молодым сынишкой, которого назвали Леоном. Ирина в облегающем платье с цветочным принтом и в солнцезащитных очках похвасталась своей стройной фигурой после третьих родов и как наслаждается материнством.

Ирина Монатик с четырехмесячным сыном / © instagram.com/irishamonatik

Ирина Монатик с четырехмесячным сыном / © instagram.com/irishamonatik

Во время весенней прогулки супруга Монатика поделилась, что сейчас пытается фокусироваться на счастье: "Учимся обретать радости в каждом моменте, дарящем жизнь".

Между тем, в комментариях под постом собралось немало звезд и юзеров, которые оставили множество эмоджи в форме сердец и написали комплименты:

  • "Таки уже весна" – Соломия Витвицкая

  • Боже, какая ты цветущая и весенняя! Нереальная

  • Женщина-богиня

  • Солнечная девочка

Напомним, недавно певец Сергей Танчинец показывал свою дочь, которой исполнилось 16 лет. Артист поделился милым фото с подросшей именинницей.

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