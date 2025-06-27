Жена Монатика восхитила редким фото певца с полугодовалым сыном и показала их ночь в укрытии

Дмитрий Монатик с женой / © instagram.com/irishamonatik

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Супруга популярного украинского певца MONATIK, он же Дмитрий Монатик, показала новые трогательные фото с их младшим сыном Леоном.

Так, в фотоблоге Ирина Монатик опубликовала кадры с прогулки. На фото она показала, как счастливый Дмитрий держит на руках маленького сына, одетого в салатовую кофточку, на улице. И хотя лицо 6-месячного Леона супруги скрывают, однако невооруженным глазом заметно, как он подрос. На милом семейном кадре Ирина выразила свои чувства эмоджи в форме сердец.

Дмитрий Монатик с сыном Леоном / © instagram.com/irishamonatik

В то же время жена певца показала кадры из бомбоубежища, где с сыновьями пряталась в ночь на 27 июня во время массированных российских обстрелов Украины. Оккупанты в очередной раз атаковали беспилотниками и ракетами. Ирина показала, как в это время она с младшим сыном находилась в укрытии. Она возмутилась, что детство ее с Дмитрием троих детей должно проходить в "багажнике машины".

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Ирина Монатик с сыновьями в укрытии / © instagram.com/irishamonatik

Напомним, недавно певица Камалия рассказала, как оккупанты разрушили ее роскошный дом с бывшим мужем под Киевом взрывной волной.