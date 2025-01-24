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Жена Монатика впервые показала фото третьей беременности, которую долгое время скрывала

Жена Монатика впервые показала фото третьей беременности, которую долгое время скрывала

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: пресс-служба MONATIK

Ирина после третьих родов вспомнила, как проходили ее дни в положении.

Популярный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик и его жена Ирина недавно сообщили о пополнении в семье.

На свет появился еще один украинец. Так, звездные супруги стали многодетными – с недавних пор они воспитывают уже троих сыновей. Впрочем, свою беременность Ирина Монатик сначала тщательно скрывала и сообщила радостное известие только на последних месяцах.

Жена певца почти не делилась фото или подробностями и не выходила на публику. Более того, сам Дмитрий тоже не охотно раздавал комментарии на эту тему. Однако после рождения малыша Ирина все же поделилась архивными фотографиями с периода беременности. На изображениях она позирует в облегающем платье и демонстрирует свой заметно округлый животик.

Ирина Монатик / © instagram.com/irinamonatik
Ирина Монатик / Фото: instagram.com/irinamonatik
Ирина Монатик / © instagram.com/irinamonatik
Ирина Монатик / Фото: instagram.com/irinamonatik

"Архивные фото с особого периода 2024 года, когда я была в положении! Фотографируйте важные моменты своей жизни – они бесценны", — подчеркнула жена артиста.

К слову, сейчас звездные супруги скрывают имя и лицо третьего сына. А недавно Дмитрий Монатик признался, как появление еще одного сына изменило его творчество.

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