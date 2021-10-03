Жена нардепа Николая Тищенко прокомментировала его драки и шумную вечеринку в разгар карантина

Алла прокомментировала скандалы с участием одиозного мужа.

Жена одиозного народного депутата Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская прокомментировала его драки и шумную вечеринку в разгар пандемии.

Так, нардеп нередко попадает в какие-то курьезные истории, связанные либо с дракой в Верховной Раде, либо с его высказываниями и действиями. В программе "Світське життя" избранница бизнесмена поделилась, что особо не следит за новостями и тем, что делает ее любимый.

"Ну вообще это такие заголовки, потому что когда говорят драка, то всегда там нет драки, там какие-то такие схватки, в которые я никогда не влезаю и никогда не слежу, потому что я отписана от всех телеграмм-каналов, которые сообщают новости", — поделилась женщина.

Алла Барановская и Николай Тищенко / instagram.com/allabonya

Также Алла объяснила, почему они с мужем скрывали свое путешествие на роскошный греческий остров Миконос. Так, пара не показывала фото с отдыха в своих блогах, а вот туристы, которые также отдыхали в одном отеле с ними, тайно наделали фотографий и показали СМИ.

"Просто не афишировали поездки, но всегда он и я декларируем все свои расходы, если открыть наши декларации, то вероятно, если не единственные, то очень редко, когда так жены депутатов и сами депутаты декларируют свои расходы. Наша жизнь не изменилась, как мы путешествовали 5 лет назад, сейчас все то же. Сейчас уже показываю немного, чтобы за нами никто не бегал, потому что люди же любят подглядывать, это все снимать. Мы всегда отдыхаем большой семьей, там и родители есть и я не всегда там в каком-то супер красивом виде, обычно не очень приятно, когда ты с ребенком на берегу моря и кто-то за тобой бегает снимает. Поэтому сейчас уже я немного изменила свою тактику и уже сама что-то публикую, чтобы люди видели, что да мы отдыхаем, да мы выезжаем куда-то за границу, как есть такая возможность путешествовать, пока снова все не закрыли", — пояснила Барановская.

Алла Барановская и Николай Тищенко / instagram.com/allabonya

Прокомментировала избранница Тищенко и шумную вечеринку в разгар пандемии. Так, модель отпраздновала свой день рождения в киевском отеле Fairmont во время жесткого карантина. Она заверила, что в ночь на 19 апреля праздновали якобы не в ресторане, а в гостиничных номерах, поэтому юридически они ничего не нарушили. Впрочем, Алла призналась, что если бы могла вернуть время назад, то не устраивала бы вечеринку.

"Конечно, это был серьезный недельный хейт и я не совсем понимала за что, потому что это был закрытый вечер, где никто не мог заболеть, но конечно, это все не стоило того, что потом происходило и как вся страна смаковала то", — поделилась она.

Напомним, Наталка Денисенко впервые прокомментировала скандальную драку своего мужа в Киеве. Актриса поделилась, что хорошо знает любимого и понимает, почему он сорвался.

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