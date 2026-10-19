Жена народного артиста Украины Заднепровского рассекретила его главный минус: что ей мешает

Назар Заднепровский с родиной / © Инстаграм

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Народный артист Украины Назар Заднепровский и его жена Ирина откровенно рассказали о семейной жизни, признавшись, какие черты друг друга больше всего ценят и что их немного раздражает в быту.

Супруги не скрывают, что имеют собственное распределение обязанностей. Назар сосредотачивается на работе и обеспечении семьи, а Ирина заботится о домашнем уюте. Актер с восхищением отзывается о кулинарных способностях любимой. Особое место среди его любимых блюд занимает борщ. В то же время, жена не ограничивается только домашними делами и охотно открывает для себя новые занятия. Однако в характере каждого из них есть особенности, которые хорошо знает только самый близкий человек.

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«Жена у меня богиня дома — домохозяйка. Моя задача — заработать, все остальное на ней. Я очень люблю поесть, так что она научилась хорошо готовить. Топовое блюдо, которое я очень люблю, это борщ. Захотела на тверк или другие танцы — записалась, любимая любит пробовать новые вещи, и ей многое удается. А из минусов — она на 100, нет, на 1000% Дева. У нее все должно быть идеально», — рассказал Назар Заднепровский в интервью Александру Преподобному.

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Назар Заднепровский и его жена Ирина

Ирина Заднепровская также поделилась, за что больше всего любит мужчину. По ее словам, несмотря на популярность и статус народного артиста, Назар остается искренним человеком, не стремящимся производить на других впечатления громкими жестами. Жена ценит его доброту, простоту и чувство юмора. А еще ей важно чувствовать себя любимой и особенной рядом с ним.

«Назар очень прост, не любит понтов. Я обожаю в нем эту искренность, доброту и простоту. То, что он любит меня, говорит, что я красивая, одна единственная и неповторимая. Конечно, чувство юмора его люблю. А минус — он храпит», — смеется Ирина Заднепровская

Назар Заднепровский и его жена Ирина

Похоже, супруги умеют с юмором относиться к привычкам друг друга: Ирина стремится к идеальному порядку, а Назар имеет собственную особенность, которая может мешать ночному отдыху. В то же время в их рассказах о семейной жизни нет места громким претензиям — скорее, теплой иронии и взаимному увлечению.

Напомним, что недавно Назар Заднепровский удивил суммой для комфортной жизни в Киеве.

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