Жена Николая Тищенко призналась, что она не в Таиланде с ним, и прокомментировала скандал с мужем

Алла Барановская поделилась архивными фото отдыха.
Жена нардепа и экс-замглавы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, модель и блогер Алла Барановская отреагировала на скандал вокруг мужа.
Так, в сторис своей страницы в Instagram Барановская запостила архивные фотографии с отдыха на Мальдивах и в Таиланде 2019 и 2021 годах. Соответственно, Алла опровергла информацию, которая начала распространяться в СМИ, что она вместе с мужем находится в Таиланде.
"Молодая и прекрасная. 2021 год, но пишут, что 2023", "какой я была в 2019 году, хоть вспомнила" – так подписала архивные кадры Барановская. Также Алла добавила, что скоро она будет в Киеве. Но где именно сейчас она находится, модель не уточнила.
Отметим, что 27 января народный депутат Украины Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга Народа". Это произошло после того, как во время полномасштабной войны в Украине Тищенко отправился в Таиланд. Там у нардепа была запланирована встреча с "украинским сообществом" в четырехзвездочном отеле. Поездка Тищенко вызвала негодование в Сети. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу. Вскоре нардеп был исключен из партии "Слуга народа".
Напомним, что эту тему в своей пародии уже метко высмеял актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий. В новом видео юморист предстал в образе Николая Тищенко, оправдывающегося за свою поездку в Таиланд.
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