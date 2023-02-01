Жена Николая Тищенко призналась, что она не в Таиланде с ним, и прокомментировала скандал с мужем

Жена нардепа и экс-замглавы фракции "Слуга народа" Николая Тищенко, модель и блогер Алла Барановская отреагировала на скандал вокруг мужа.

Так, в сторис своей страницы в Instagram Барановская запостила архивные фотографии с отдыха на Мальдивах и в Таиланде 2019 и 2021 годах. Соответственно, Алла опровергла информацию, которая начала распространяться в СМИ, что она вместе с мужем находится в Таиланде.

"Молодая и прекрасная. 2021 год, но пишут, что 2023", "какой я была в 2019 году, хоть вспомнила" – так подписала архивные кадры Барановская. Также Алла добавила, что скоро она будет в Киеве. Но где именно сейчас она находится, модель не уточнила.

Алла Барановская отреагировала на слухи, что сейчас находится в Таиланде / Фото: instagram.com/allabonya

Жена Николая Тищенко Алла Барановская / Фото: instagram.com/allabonya

Жена Николая Тищенко Алла Барановская / Фото: instagram.com/allabonya

Жена Николая Тищенко Алла Барановская / Фото: instagram.com/allabonya

Отметим, что 27 января народный депутат Украины Николай Тищенко был исключен из состава парламентской фракции "Слуга Народа". Это произошло после того, как во время полномасштабной войны в Украине Тищенко отправился в Таиланд. Там у нардепа была запланирована встреча с "украинским сообществом" в четырехзвездочном отеле. Поездка Тищенко вызвала негодование в Сети. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что не отправлял Тищенко за границу. Вскоре нардеп был исключен из партии "Слуга народа".

Алла Барановская и Николай Тищенко / Фото: instagram.com/allabonya

Напомним, что эту тему в своей пародии уже метко высмеял актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий. В новом видео юморист предстал в образе Николая Тищенко, оправдывающегося за свою поездку в Таиланд.

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